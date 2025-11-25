Ucrânia terá aceitado proposta de paz mediada pelos EUA com “pequenos detalhes” a definir

A Ucrânia terá aceitado a proposta de paz mediada por Washington para terminar o conflito de quase quatro anos com a Rússia, avança a CBS, que cita um alto responsável norte-americano. Segundo a mesma notícia, faltam apenas definir “pequenos detalhes”.

O responsável americano, bem como o assessor de segurança nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, disseram à CBS que houve um entendimento comum sobre uma proposta, com alguns detalhes ainda a serem definidos. O mesmo responsável mostrou-se confiante de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se deslocará até Washington antes do final de novembro para finalizar o acordo.

No entanto, a CBS aponta que ainda não se conhece a posição da Rússia, o invasor, sobre este acordo, num momento em que estão a decorrer em Abu Dhabi conversações entre o Secretário do Exército dos EUA, Dan Driscoll, e representantes russos, indicou a imprensa norte-americana.

Em declarações feitas mais cedo aos jornalistas esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, adiantou que embora a Rússia “aprecie a posição dos EUA, que estão a tomar a iniciativa na resolução do conflito ucraniano”, Moscovo não comenta “informações antes de serem alcançados os acordos formais”.

Os Estados Unidos e a Ucrânia têm estado a trabalhar num plano para pôr fim à guerra com a Rússia, depois de terem acordado alterar a proposta anterior, que era amplamente considerada demasiado favorável a Moscovo. Segundo a Reuters, as duas partes afirmaram, em comunicado, ter elaborado um “plano paz refinado” durante as negociações em Genebra, na Suíça, realizadas este fim de semana, sem, no entanto, divulgar detalhes específicos.

O plano de paz inicial apresentado por Washinton a Kiev previa um “pacto de não agressão” entre Rússia, Ucrânia e Europa, garantias de segurança para Kiev e a divisão de Kherson e Zaporijia na atual linha da frente. Ainda segundo o plano, Kiev devia ceder as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país, à Rússia. Estas duas regiões, reivindicadas por Moscovo, e a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, seriam “reconhecidas de facto como russas, incluindo pelos Estados Unidos”, segundo o plano.

Desconhece-se para já como o plano atualizado abordará questões cruciais, como a garantia de segurança e cedência de territórios da Ucrânia face às ameaças contínuas da Rússia. Donald Trump tinha estabelecido na semana passada o prazo de quinta-feira para ter uma resposta ucraniana ao acordo.

Esta segunda-feira, a Rússia rejeitou as modificações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia apresentado pelos Estados Unidos. “Tomámos conhecimento do plano europeu que, à primeira vista, é absolutamente não construtivo, não nos convém”, disse o conselheiro presidencial para os assuntos internacionais, Yuri Ushakov, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O plano inicial, de 28 pontos, apresentado pelos EUA na semana passada, exigia que a Ucrânia cedesse território, aceitasse limites às suas forças militares e abandonasse as ambições de adesão à NATO, o que seria visto por muitos ucranianos como uma capitulação, após quase quatro anos de conflito. O documento foi criticado por democratas como uma lista de desejos da Rússia, enquanto aliados europeus apresentaram uma contraproposta que suaviza algumas das concessões territoriais e inclui uma garantia de segurança ao estilo NATO por parte dos EUA.

(Notícia atualizada)