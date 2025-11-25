Zome desafia a ação solidária com iniciativa “Pede um desejo ao Zomee”

A imobiliária desafia as instituições a escreverem um postal à sua mascote com um desejo concreto ou necessidade que podem depois ser concretizados por clientes, colaboradores ou parceiros.

Este Natal, a Zome transforma os seus hubs imobiliários em pontos de encontro entre quem precisa e quem quer ajudar. Através da ação “Pede um Desejo ao Zomee”, a imobiliária desafia instituições de solidariedade a escreverem um postal dirigido à sua mascote, com um desejo concreto ou necessidade. Estes postais estarão depois expostos nos hubs da Zome para serem concretizados pela comunidade de clientes, colaboradores e parceiros da rede.

Até 17 de dezembro, qualquer pessoa pode assim visitar um hub da Zome, escolher um dos postais e assumir o compromisso de concretizar o desejo ali escrito. Os presentes deverão ser entregues no próprio Hub, devidamente identificados, para depois serem encaminhados às instituições acompanhados de uma mensagem de Natal personalizada.

O objetivo passa por perguntar diretamente às instituições o que realmente precisam e “garantir que cada contribuição chega ao destinatário certo, com o impacto certo“. Cada postal pode representar um presente para uma criança, material de apoio para idosos, produtos para famílias ou melhorias nos recursos das instituições de ação social inseridas na área de atuação de cada um dos hubs.

“Quando aproximamos a comunidade das necessidades reais das instituições, criamos valor onde ele faz mais falta. Na Zome, acreditamos que ajudar não tem de ser complexo para ser transformador. Às vezes começa com algo tão simples como escolher um postal e decidir fazer acontecer”, diz Carlos Santos, CEO da Zome, citado em comunicado.

A iniciativa — integrada no projeto Zome 4Life, o programa social da marca — “reforça também o compromisso da Zome em evitar desperdício e promover doações alinhadas com as necessidades reais das instituições, incentivando uma cultura de proximidade, consciência social e responsabilidade coletiva”, refere-se ainda em nota de imprensa.