5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira decorre mais um dia de de votações do Orçamento do Estado para 2026 e o primeiro-ministro recebe a UGT. O Conselho das Finanças Públicas publica o relatório sobre o setor empresarial do Estado em 2023-2024 e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apresenta manual de boas práticas de cibersegurança.

Quarto dia de votações do OE2026

Decorre esta quarta-feira o quarto dia de votações do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) na especialidade. No dia anterior, o PSD e CDS conseguiram aprovar o aumento das parcerias público-privadas (PPP) no SNS e o PS viu viabilizada, em coligação negativa com o Chega, o congelamento das propinas no ensino superior.

Primeiro-ministro recebe UGT

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber a UGT em São Bento esta quarta-feira. O Governo mantém a expectativa de conseguir um acordo em torno da reforma laboral. A central sindical entregou na semana passada o pré-aviso de greve, que está marcada para 11 de dezembro.

Finanças das empresas estatais em 2023-2024

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) publica esta quarta-feira um relatório sobre o Setor Empresarial do Estado em 2023-2024. Em 2023, o relatório do CFP mostrou que um terço das empresas do Estado estava em falência técnica.

Jorge Pinto e Gouveia e Melo debatem para Belém

Os candidatos presidenciais Jorge Pinto e Henrique Gouveia e Melo vão debater na TVI, no âmbito dos frente-a-frente para as eleições presidenciais. No total são 28 os debates no âmbito das eleições marcadas para 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. Destes, 12 são na RTP1, oito na SIC e oito na TVI.

Distribuição apresenta manual de boas práticas de cibersegurança

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) apresenta esta quarta-feira o Manual de Boas Práticas de Cibersegurança. O documento identifica e analisa os principais ciber-riscos que afetam o setor do retalho e da distribuição, compilando um conjunto de boas práticas orientadas para a prevenção, deteção e resposta a incidentes.