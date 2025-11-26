Ana Mexia: “As pessoas que acompanhamos não são números”

Desde 2015, a AM Smiling tem-se afirmado como um projeto que combina tecnologia de ponta, exigência clínica e uma abordagem integrada aos cuidados de medicina dentária. Com uma oferta que cobre todas as áreas da especialidade, incluindo estética dentária e implantologia, a clínica construiu uma identidade assente na qualidade, na personalização do atendimento e no acompanhamento completo dos pacientes, desde a prevenção aos tratamentos mais avançados.

Este percurso é resultado da visão de Ana Mexia, coordenadora da AM Smiling, que cedo encontrou na medicina dentária a sua vocação. Depois de concluir a licenciatura em Coimbra, aprofundou o seu percurso académico com uma pós-graduação em implantologia oral em Barcelona e, mais tarde, com um mestrado na Universidade Católica. Ao longo dos anos, desenvolveu a sua prática clínica nas áreas da cirurgia oral, implantologia, reabilitação oral e medicina dentária estética, conciliando a atividade com uma procura contínua de formação, não apenas na área clínica, mas também na gestão.

Com uma equipa de cerca de 15 profissionais, a AM Smiling encerrou 2024 com um desempenho financeiro estimado em 96.402,58€, traduzindo um crescimento assinalável face ao ano anterior. Uma década depois, o resultado reforça a estratégia da clínica: investir nas pessoas, na atualização constante e na qualidade dos serviços como caminho para um crescimento sustentado.

A sua formação não se limita à Medicina Dentária, inclui também gestão de empresas. De que forma essa dupla competência foi fundamental para transformar a sua prática clínica num negócio sólido e para liderar a clínica nesta década de crescimento?

Desde cedo percebi que, para oferecer um serviço de excelência de forma sustentada, uma clínica precisa de ser mais do que um consultório; é uma empresa que precisa de ser gerida como tal. A minha formação em Medicina Dentária deu-me o rigor clínico e a paixão pelo cuidado, mas foi a formação em gestão que me deu as ferramentas para construir uma estrutura sólida. As duas competências são complementares: a Medicina permite-me garantir a qualidade máxima no tratamento e acompanhamento, enquanto a gestão permite-me definir melhor a estratégia, otimizar processos, liderar a equipa e tomar decisões de investimento que asseguram a saúde financeira e o crescimento da clínica. Além disso, penso que um fator fundamental para ter uma grande equipa é saber de Medicina Dentária e de gestão de pessoas. No fundo, uma não vive sem a outra para se construir um projeto de sucesso a longo prazo.

A harmonização facial é uma área em forte crescimento. Qual é o peso desta nova valência na estratégia da AM Smiling? Foi uma aposta para diferenciar-se ou uma resposta a uma procura clara do mercado que identificou como uma oportunidade de negócio?

Vemos a harmonização facial como uma evolução natural e integrada da nossa missão. O nosso objetivo sempre foi criar sorrisos bonitos e saudáveis e um sorriso não existe de forma isolada; faz parte de um rosto. A inclusão desta valência foi, em primeiro lugar, uma resposta a uma procura clara das pessoas que acompanhamos, que já confiavam em nós e procuravam uma abordagem mais completa para a sua estética e bem-estar. Ao oferecer esta solução, criámos uma proposta de valor mais completa e holística. Naturalmente, acabou por se tornar um fator de diferenciação, mas nasceu da oportunidade de servir melhor quem já confiava no nosso trabalho.

Muitas clínicas apostam em tecnologia, mas a AM Smiling destaca-se pelos resultados. Além do investimento tecnológico, qual é o ingrediente secreto no vosso modelo de atendimento personalizado que acredita ser o principal fator de fidelização de clientes e de crescimento sustentado?

A tecnologia é, sem dúvida, um pilar fundamental na AM Smiling. Investimos nos equipamentos mais modernos porque são aliados indispensáveis para a precisão e qualidade dos nossos tratamentos. No entanto, a tecnologia é um meio, não um fim. O verdadeiro ‘ingrediente secreto’ é a nossa equipa e a experiência que promovemos. O nosso modelo de atendimento personalizado baseia-se na escuta ativa, em cocriar o plano de tratamento com as pessoas e, acima de tudo, em construir uma relação de confiança. As pessoas que acompanhamos não são números; são pessoas com histórias. É essa confiança que gera a fidelização e os transforma nos nossos maiores embaixadores. A tecnologia pode ser comprada por qualquer um, mas a confiança é conquistada.

A AM Smiling celebrou este ano 10 anos com um lucro de quase 100.000€ em 2024, um crescimento notável face a 2023. Que decisões de gestão foram cruciais para alcançar este resultado e como é que o investimento na sua equipa de 15 profissionais se traduziu neste sucesso financeiro?

Este resultado financeiro sólido é o reflexo de decisões de gestão muito focadas. Por um lado, otimizámos processos internos para sermos mais eficientes e apostámos estrategicamente em áreas de maior valor acrescentado, como a Reabilitação Oral e a Estética Avançada. Por outro, e mais importante, investimos na nossa equipa. Os nossos 15 profissionais são o principal motor do nosso sucesso. Uma equipa qualificada, motivada e em formação contínua não é um custo, é um investimento com retorno direto. São eles que garantem a excelência clínica e a experiência de atendimento que fideliza. Criámos um círculo virtuoso: um profissional valorizado presta um serviço excecional, e uma pessoa satisfeita volta e recomenda. É este ciclo que se traduz no crescimento sustentado que celebrámos.

Olhando para a próxima década, quais são os seus planos para consolidar e expandir a posição da AM Smiling? Pondera a abertura de novas áreas de negócio, a expansão geográfica ou outros investimentos estratégicos para continuar a liderar no mercado da Medicina Dentária e Estética?

A nossa visão para a próxima década assenta na base sólida que construímos. O futuro passa por dois eixos de crescimento: primeiro, o reforço da nossa liderança no mercado, tornando a AM Smiling uma referência incontornável em Medicina Dentária de excelência. Segundo, a inovação contínua da nossa oferta, integrando seletivamente novas valências e tecnologias que antecipem as necessidades das pessoas que acompanhamos. Não existindo um plano de expansão estratégica, apesar de já termos sido sondados para tal, não afastamos avaliar a abertura de novas localizações, sem nunca comprometer a qualidade e a experiência premium que nos definem. Em suma, o objetivo não é apenas crescer, mas sim ampliar o nosso impacto, mantendo-nos na vanguarda do setor.