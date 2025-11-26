Carlos Alexandre vai liderar combate à fraude no SNS

O juiz desembargador Carlos Alexandre foi convidado pelo Governo para liderar a nova Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS), assumindo um mandato de três anos, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias (acesso pago). Com um salário equivalente ao do presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, fixado em 6.100 euros, receberá ainda um abono mensal para despesas de representação, pago 12 vezes ao ano e correspondente a 40% da remuneração base, o que representa cerca de mais 2440 euros por mês.

O juiz, que deixou a instrução criminal em 2023 e está hoje na Relação, terá como funções analisar desperdícios e ilícitos financeiros no setor, numa entidade criada para reforçar a transparência no SNS e alcançar uma poupança estimada pelo Executivo de 800 milhões de euros.

A nova estrutura terá capacidade para analisar casos complexos, articular com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, PJ, Ministério Público e outras entidades, além de emitir recomendações legislativas.

Por outro lado, o Governo vai avançar com regras mais rigorosas para o exercício da carreira médica, através de um novo decreto-lei que clarifica a distinção entre médicos especialistas e não especialistas, define limites para preços praticados por hora de trabalho e estabelece novas normas para horas extraordinárias, avança o Correio da Manhã (acesso pago).

O objetivo é controlar a despesa com prestação de serviços médicos no SNS, incentivar os jovens médicos a especializarem-se e evitar abusos no regime de tarefeiros. O Ministério da Saúde prevê poupar 100 milhões de euros nos próximos quatro anos com os médicos tarefeiros, sendo que os novos valores máximos para serviços médicos à hora serão publicados em portaria após a promulgação do diploma.