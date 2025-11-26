ChatGPT ganha assistente que encontra produtos e compara preços a tempo da Black Friday

A dias da Black Friday — que se assinala na sexta-feira, 28 de novembro –, a OpenAI introduziu esta semana uma funcionalidade no ChatGPT que ajuda a encontrar produtos e a comparar preços.

Quando ativada, o programa tem em conta o pedido do utilizador, mas solicita informações adicionais, tais como o orçamento disponível. É também capaz de apresentar várias opções, permitindo escolher se são ou não adequadas ao que se procura, de forma a aprimorar a pesquisa.

Batizada de “Shopping research”, esta novidade da OpenAI ganha a forma de um botão semelhante a outros já disponíveis na plataforma, que acionam diferentes modos do popular chatbot de inteligência artificial (IA) generativa — como o modo de pesquisa, ou o modo de estudo e aprendizagem, por exemplo.

Segundo indica a empresa liderada por Sam Altman num comunicado, o novo modo de compras realiza toda a pesquisa e poupa tempo e esforço aos consumidores ao comparar produtos em múltiplos sites de retalho.

Fundamentalmente, com o modo “Shopping research”, o ChatGPT cria guias de compra personalizados com base nas preferências do utilizador. Para ativar esta funcionalidade, basta clicar no ícone de “+” na barra das prompts e selecionar o modo “Shopping research” (“Pesquisa de compras”, em português).

De seguida, basta fazer o pedido em linguagem natural. Por exemplo: “procuro a bicicleta com a melhor relação qualidade/preço à venda no mercado português”; “quero comprar uma frigideira antiaderente de uma marca conceituada que custe menos de 30 euros”; ou “procuro um brinquedo adequado para oferecer a uma criança com cinco anos até 15 euros”.

Feito o pedido inicial, o sistema irá colocar perguntas adicionais, como o orçamento pretendido, as características desejadas ou a quem se destina o produto. Por exemplo, se procura um computador portátil, serão feitas questões como: qual o tamanho do ecrã desejado, qual a finalidade do equipamento ou que sistema operativo prefere.

O mesmo procedimento aplica-se a outros produtos, como no exemplo da bicicleta. Neste caso, são colocadas perguntas específicas, como a altura do utilizador; se será utilizada sobretudo em estrada, montanha ou BTT; e quais as prioridades do utilizador relativamente ao equipamento. Após responder a estas questões, o sistema recomenda várias opções de produtos, apresentando preços e links diretos para os sites dos retalhistas.

A ferramenta é especialmente indicada para categorias detalhadas, como “eletrónica, beleza, casa e jardim, cozinha e eletrodomésticos, desporto e atividades ao ar livre”. Permite comparar produtos lado a lado, encontrar alternativas semelhantes e descobrir promoções ou descontos disponíveis. Com a “sexta-feira negra” e o Natal à porta, já está acessível a utilizadores com sessão iniciada nas versões Free, Go, Plus e Pro, prometendo tornar as compras mais rápidas e eficientes.

O “Shopping research” é alimentado por uma versão do modelo GPT‑5 mini, treinada especificamente para tarefas de compras. Segundo a OpenAI, apesar de o modelo de pesquisa de compras se mostrar mais eficaz do que outras versões em avaliações internas, sobretudo na capacidade de citar corretamente detalhes de produtos disponíveis online, ainda apresenta limitações. Informações como preço e disponibilidade podem não ser totalmente precisas, pelo que a empresa recomenda que os utilizadores confirmem os dados diretamente nos respetivos sites dos retalhistas.