Do It On integra rede internacional INT. Agencies

A integração é uma oportunidade para "partilhar conhecimento e criar sinergias com outras agências que também acreditam na transformação dos negócios através da comunicação”, diz o fundador da agência

A Do It On vai passar a integrar a INT. Agencies, rede internacional de agências independentes e especializadas em criatividade, marketing digital e estratégia de marca.

“Ser parte da INT. Agencies é uma afirmação da qualidade do trabalho que temos desenvolvido e da visão estratégica que nos move. É também uma oportunidade para partilhar conhecimento e criar sinergias com outras agências que, como nós, acreditam na transformação dos negócios através da comunicação”, diz Fernando Batista, fundador e diretor executivo da Do It On, citado em comunicado.

Com esta integração, a Do It On “dá um passo decisivo na sua missão de promover o melhor ecossistema de marketing e comunicação nas empresas para que possam atingir os melhores resultados de negócio”, refere-se em nota de imprensa.

A entrada na rede internacional “vem consolidar o posicionamento da agência como uma marca de referência, centrada na estratégia, inovação e resultados”, lê-se ainda, assim como representa “um reforço da presença ibérica da INT Agencies, abrindo novas oportunidades de colaboração com marcas internacionais que procuram uma abordagem local com know-how global”.

