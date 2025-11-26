Dois militares da Guarda Nacional alvejados perto da Casa Branca

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados esta quarta-feira perto da Casa Branca, em Washington. O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, adiantou nas redes sociais que não tinham sobrevivido ao ataque, mas os últimos relatos apontam para que estejam “em estado grave” no hospital.

“Estamos em contacto constante com as autoridades federais enquanto a investigação continua”, garantiu. Um suspeito, que foi detido, foi também baleado e sofreu ferimentos que não são considerados fatais, de acordo com um agente da autoridade que falou sob anonimato à agência Associated Press (AP).

De acordo com outra fonte citada pela AP, um membro da Guarda Nacional foi baleado na cabeça. O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu que o responsável pelo tiroteio vai “pagar um preço muito alto”.

“O animal que alvejou os dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, apesar de tudo, vai pagar um preço muito elevado”, podia ler-se na declaração do republicano na sua rede social, Truth Social, lançada antes da confirmação das mortes.

“Deus abençoe a nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e polícias. Estas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos convosco”, frisou ainda Trump.

Veículos de emergência foram vistos a dirigir-se para a área e pelo menos um helicóptero aterrou na zona. Agentes do Serviço Secreto dos EUA e do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) estavam no local, enquanto as tropas da Guarda Nacional garantiam a segurança nas proximidades.

Um porta-voz da presidente da Câmara, Muriel Bowser, disse que as autoridades locais estão a monitorizar ativamente a situação. A autarca estava na cidade quando o incidente ocorreu, enquanto o Presidente Donald Trump estava no seu campo de golfe em West Palm Beach, na Florida, de acordo com a AP.

Centenas de membros da Guarda Nacional do distrito de Columbia e de vários estados têm patrulhado a capital do país desde que o Presidente Donald Trump emitiu, em agosto, uma ordem de emergência para a capital, federalizando a força policial local e enviando a Guarda Nacional de oito estados e do distrito de Columbia.