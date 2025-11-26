Durham Agrellos & Associados integra Maria João Dias como sócia

A Durham Agrellos & Associados reforça a sua prática com a integração de Maria João Dias como sócia, recentemente distinguida pelo diretório internacional Best Lawyers com prémio “Lawyer of the Year” na área de Mergers & Acquisitions Law.

Advogada com mais de 20 anos de experiência, Maria João Dias é reconhecida pela assessoria a clientes nacionais e internacionais em operações de M&A, reestruturações societárias e transações de private equity. Conta também com experiência na liderança de departamentos de direito societário em destacadas sociedades de advogados nacionais e internacionais, bem como em funções de in-house counsel, incluindo o cargo de Head of Legal, Corporate and M&A na Sonae Capital.

“Ficamos muito satisfeitos por poder contar com a Maria João, uma advogada extraordinária que conhecemos bem e que irá, com toda a certeza, reforçar a nossa equipa e o trabalho desenvolvido para os clientes”, afirma Miguel Durham Agrellos, managing partner da sociedade. “A Durham Agrellos adotou um modelo diferenciado, único em Portugal, com uma cultura de rigor, serviço ao cliente e inovação com a qual me identifico plenamente. É, por isso, com grande entusiasmo que integro a equipa”, refere Maria João Dias.

Maria João Dias é licenciada em Direito pela Universidade do Porto, com mestrado na Universidade Católica Portuguesa. É pós-graduada em Direito das Sociedades pela Universidade de Coimbra e em Direito dos Transportes pela Universidade de Lisboa. Encontra-se atualmente a concluir a tese de doutoramento em empresas de capital familiar na Universidade de Coimbra.