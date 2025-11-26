Embaixada dos EUA emite alerta sobre tempos de espera no aeroporto de Lisboa

A embaixada dos EUA em Portugal publicou um alerta na sua página online a avisar para tempos de espera mais elevados no aeroporto da Portela no período festivo, que para os americanos começa com o Dia de Ação de Graças e se prolonga com o Natal e Ano Novo. Aconselha, por isso, os passageiros a estarem no check-in pelos menos três horas antes do voo.

“O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está atualmente a registar tempos de espera superiores ao habitual, especialmente durante as horas de maior afluência”, refere o aviso publicado na terça-feira. “Recomenda-se vivamente aos viajantes que reservem tempo adicional para o check-in, controlo de segurança e controlo de passaportes durante a época festiva”, acrescenta.

A embaixada aconselha que os passageiros cheguem ao aeroporto “pelo menos 3 horas antes da hora prevista de partida”, alertando que “o controlo de passaportes pode demorar mais do que o esperado, podendo originar atrasos que façam perder o voo”.

Recomenda também a utilização dos quiosques eletrónicos (e-gates) para acelerar o controlo de passaportes, exceto se viajarem com crianças, caso em que têm de usar a fila normal. Alerta ainda para que os viajantes que pretendem recorrer ao balcão Tax-Free para preverem tempo adicional, “uma vez que é comum haver longas filas”. Por sim, aconselha a acompanhar regularmente os anúncios da companhia aérea e atualizações do aeroporto.

O aeroporto Humberto Delgado tem registado tempos de espera elevados no controlo de passaportes, que se agravaram com a entrada em funcionamento do Sistema de Entradas e Saídas (EES) do Espaço Schengen, a 12 de outubro, que substituiu os carimbos manuais nos passaportes por registos eletrónicos centralizados, que incluem dados biométricos (impressões digitais e fotografia facial).

Um problema reconhecido pelo Governo num despacho publicado no final do mês passado em que cria uma equipa especial para responder à difícil situação no aeroporto de Lisboa, mas também no de Faro.

No diploma, o Executivo afirma que “se têm verificado constrangimentos significativos na gestão das filas de passageiros nas áreas de partidas e chegadas, em especial, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (AHD) e no Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro (AGC), com impacto no conforto e segurança dos passageiros e na imagem e economia do país“.

O turismo também tem sublinhado o impacto negativo dos problemas no aeroporto. A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) divulgou o mês passado um comunicado onde se insurge contra o “caos” no aeroporto de Lisboa, exigindo a atuação do Governo. “A imagem externa do turismo nacional e do País está a ser muito afetada nas últimas semanas devido às longas filas e atrasos no Aeroporto de Lisboa, que já desde maio se vão repetindo. Esta situação não pode continuar!!!“, afirmou a CTP.

O Governo avançou com a criação de uma equipa especial para gestão integrada dos fluxos de passageiros, que está desde finais de outubro instalada no Aeroporto Humberto Delgado.

Esta task force ficou incumbida de monitorizar, “em tempo real”, os tempos de espera e pontos críticos de congestionamento no Humberto Delgado, e prever e analisar de forma contínua os padrões de fluxos de passageiros e possíveis constrangimentos operacionais numa base diária. Em períodos de pressão na fronteira, terá de “ativar planos de contingência e reforço de meios”.

O despacho também previa um reforço de meios, com o aumento dos efetivos afetos ao controlo de fronteira, “assegurando a otimização dos respetivos turnos e escalas de serviço”. Também seria executado, com caráter de urgência, o plano de instalação de mais boxes e quiosques eletrónicos.