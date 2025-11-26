Empresas contratam 1.305 imigrantes através da “via verde”. Agricultura lidera

⚡ ECO Fast Foram concedidos 1.305 vistos através da "via verde" para a migração laboral regulada, com a agricultura a destacar-se como o setor predominante.

Desde abril, foram recebidos 1.935 pedidos de visto, com uma taxa de aprovação de 67%, abrangendo 25 postos consulares em várias cidades do mundo.

Segundo o Governo, o aumento dos pedidos de vistos, apesar das regras mais rigorosas, indica uma imigração mais controlada e a eficácia das reformas.

Em sete meses e meio, foram concedidos 1.305 vistos ao abrigo do protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, conhecido como “via verde” para a contratação de imigrantes. O balanço foi adiantado ao ECO pelo Ministério da Presidência, que adianta que, neste momento, a agricultura é o setor com mais vistos concedidos.

No total, desde meados de abril, deram entrada 1.935 pedidos de visto ao abrigo deste regime, que abrangeram 25 postos consulares, de São Paulo a Abu Dhabi, passando, por Buenos Aires, Maputo, Nova Dei e Rabat. Destes, 1.305 foram já concedidos, isto é, cerca de 67% dos pedidos receberam “luz verde” até ao momento, indica fonte oficial do Ministério liderada por António Leitão Amaro.

Já quanto à nacionalidade dos requerentes abrangidos por este regime, a tutela identifica as seguintes origens: Angola, Argentina, Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Índia, Macedónia do Norte, Marrocos, Moçambique, Nepal, Paraguai, Paquistão, Peru, São Tomé e Príncipe, Senegal e Venezuela.

Por outro lado, de acordo com o balanço, a agricultura é, neste momento, o setor da atividade com mais vistos concedidos: cerca de 59% do total. Vale lembrar que, à saída de uma das últimas reuniões de Concertação Social, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, realçou que esta “via verde” estava “a funcionar de forma satisfatória“.

A seguir a este setor, a construção e o imobiliário são as áreas de atividade com mais vistos emitidos neste âmbito, com “aproximadamente 40% dos vistos concedidos”.

A isto, o Governo acrescenta que, atualmente, além das quatro confederações empresariais que assinaram este protocolo em abril, já aderiram 26 grandes empresas. Podem juntar-se a este regime empresas com, pelo menos, 150 trabalhadores, um volume de negócios igual ou superior a 20 milhões de euros, declaração de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, e um código de certidão permanente válido.

Importa explicar que esta “via verde” para acelerar a emissão de vistos para os trabalhadores que as empresas recrutem lá fora foi anunciada no verão do ano passado, quando o Governo indicou que as manifestações de interesse iriam acabar.

A medida saiu do papel na primavera deste ano, tendo o Governo e cinco confederações empresariais assinado o protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, que fixou as regras desta “via verde”.

“O Governo, no Plano de Ação para as Migrações, reconheceu a importância da atração de capital humano estrangeiro, preconizando medidas que potenciam a agilização dos procedimentos de concessão de vistos em estreita cooperação com as confederações e associações empresariais ou empresas empregadoras de grandes dimensões”, salienta fonte oficial do Ministério da Presidência, em declarações ao ECO.

Este protocolo tinha, assim, duas grandes metas: “implementar um procedimento expedito de análise e decisão de pedidos de visto para cidadãos estrangeiros com a finalidade de exercício de atividade profissional”. E comprometer as entidades empregadores com “garantias de integração para os imigrantes recrutados por esta via, como alojamento adequado, acesso à aprendizagem da língua portuguesa e formação profissional”.

O processo é composto por cinco passos, conforme já explicou o ECO. Primeiro, a entidade empresarial reúne toda a documentação necessária relativamente aos estrangeiros recrutados e envia, por e-mail, para a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) o pedido individual ou grupal de agendamento para apresentação do pedido de visto.