Empresas estão a investir em saúde preventiva para enfrentar aumento de custos com seguros

O mais recente relatório global da Howden, “Changing face of Employee Health”, revela uma tendência crescente de investimento em saúde preventiva nas empresas. Mais de dois terços (67%) dos negócios em todo o mundo estão a investir em prevenção como forma de combater a inflação crescente de custos nesta área.

A prevenção como ativo

O relatório revela que o olhar dos empregadores e das empresas sobre os seguros de saúde está a mudar. A adoção de medidas de prevenção está cada vez mais a ser valorizada, principalmente devido à necessidade de mitigar o aumento de custos das empresas com a saúde. Quase sete em cada 10 empregadores (67%) em todo o mundo já utilizou a estratégia de prevenção, e 55% consideraram-na “a estratégia que melhor funcionou”.

Dentro dos países que mais apostam na prevenção, a Europa é líder, vendo-a como uma forma de garantir o bem-estar dos trabalhadores com 74% dos empregadores desta região a investiram na prevenção. Em segundo lugar na lista surge o Reino Unido, com 72% e, em terceiro lugar, a região Latino-América.

Os custos como motor da prevenção

O aumento dos custos médicos tem sido o grande impulsionador do investimento em prevenção. O estudo indica que a inflação médica poderá atingir os 7% em 2026, descontando o Índice de Preços do Consumidor, o que significa uma inflação total superior a 10%. Num cenário onde os custos cada vez mais se acumulam, as empresas são então obrigadas a reestruturar e a repensar os planos de saúde que adquirem.

O relatório global da Howden evidencia ainda a discrepância entre a visão dos colaboradores e dos empregadores relativamente aos planos de saúde, com 93% dos empregadores a acreditarem que os seus planos de saúde atuais satisfazem as necessidades dos trabalhadores e 25% dos colaboradores a discordarem que o empregador apoie o seu bem-estar.

Também da parte dos empregadores, 86% defende que têm um bom retorno de investimento dos seus gastos atuais com planos de saúde privados.

Apesar disso, “mais de dois em cada 10 empregadores (23%) já trocaram de plano de saúde para obter um melhor negócio” e cerca de 39% planeia fazer o mesmo. Também 26% afirma que faria uma troca se uma oportunidade melhor surgisse.

“O mundo está em transformação profunda, e os empregadores estão a antecipar o aumento dos custos associados à saúde e ao bem-estar dos colaboradores. As discrepâncias entre o que os empregadores acreditam estar a oferecer e aquilo que os colaboradores dizem estar a receber são um indicador dessa mudança que vai além do essencial”, explica Ana Jaime, Head of Business Employee Benefits da Howden Portugal.

A saúde como fator chave na retenção de talento

Com os problemas atuais na saúde, alguns deles transversais a vários países, torna-se cada vez mais importante ter um seguro de saúde. Este relatório concluiu que mais de três em cada cinco colaboradores (61%) têm “maior probabilidade de permanecer numa empresa que oferece um bom pacote de benefícios de saúde”, e quase metade (47%) considera esse um “fator importante na procura de um novo emprego”, com apenas 7% dos trabalhadores a nível mundial a não concordarem.

Os vantagens de apostar na prevenção

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil, “as ações preventivas tendem a gerar benefícios tanto para as organizações, quanto para os colaboradores”, pois, para além de incentivarem hábitos saudáveis e detetarem “riscos precocemente, promovendo o bem‑estar físico e mental no dia a dia”, também melhoram “o clima organizacional”, visto que quando os profissionais sentem que sua saúde é valorizada, tendem a estar mais satisfeitos e a serem mais produtivos. A prevenção atenua ainda o “absentismo”.

“Nutrir uma visão holística do maior ativo das empresas – as suas pessoas – é essencial para que as organizações sejam capazes de enfrentar os desafios que têm pela frente, mantendo boas práticas de crescimento e de produtividade”, sublinhou Ana Jaime.

A Howden Portugal é parte da Howden Broking Group, um grupo independente de corretagem de (re)seguros, consultoria de risco e consultoria de benefícios sociais e capital humano, com sede no Reino Unido.