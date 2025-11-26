“Engana-se quem pensa que só licenciatura dá boa carreira e bom salário”
Secretário-geral da Business Roundtable Portugal realça, no podcast "Trinta e oito vírgula quatro", que há profissões técnicas com melhores salários do que os associados a "muitas licenciaturas".
É mesmo preciso ir para a universidade para ter acesso a uma “grande carreira” ou um “bom salário”? Pedro Ginjeira do Nascimento acredita que não. Neste episódio do podcast “Trinta e oito vírgula quatro”, o secretário-geral da Business Roundtable Portugal realça que há profissões técnicas onde a escassez de talento é tal que os salários superam o de muitas licenciaturas, defendendo, por isso, a valorização do ensino profissional em Portugal.
“A escassez de talento não é só entre os licenciados, mestre ou doutores. É também entre as profissões técnicas. Muitas vezes, é até maior nessas profissões. Engana-se quem pensa que só se tem boas carreiras e bons salários com licenciaturas. Existem muitas profissões técnicas que hoje têm tanta escassez que têm salários mais interessantes do que muitas licenciaturas”, sublinha o responsável.
De acordo com Pedro Ginjeira do Nascimento, nas profissões técnicas há também oportunidades de carreira internacionais, dentro de empresas portuguesas e de empresas estrangeiras que operam em Portugal, pelo que insiste: “Não se pense que só se tem acesso a grandes carreiras se formos para a universidade“.
Esta mensagem é também aquela que a Business Roundtable quer passar com a sua nova iniciativa, a Pro4You, que vai levar alunos do 9.º ano a visitar empresas, de modo a mostrar a importância das profissões técnicas e a deixar claro que o ensino profissional é uma opção tão válida como seguir para o ensino superior.
“O país não precisa só de licenciados. Temos muita necessidade, nas nossas empresas, de formações técnico-profissionais, que não são menos válidas do que as outras“, afirma o secretário-geral no podcast “Trinta e oito vírgula quatro”.
Além do estigma ainda associado ao ensino profissional, Pedro Ginjeira do Nascimento alerta que hoje a oferta de cursos “parece um grande labirinto“, com mais de 540 opções disponíveis em todo o país. Apela, por isso, a que seja encontrada uma forma de simplificar a escolha que é colocada aos alunos e às famílias no 9.º ano de escolaridade.
Neste episódio, recebemos também Catarina Gorgulho, CEO da Tarwii Foods, startup portuguesa que tem desenvolvido snacks com base em tremoço. A empreendedora reflete sobre a conciliação entre a vida pessoal e profissional, a liderança pelo exemplo e a importância do bem-estar para a produtividade.
No podcast, adianta também que, depois de ter levantado 900 mil euros para expandir para o Médio-Oriente, a Tarwii Foods vai agora contratar mais três profissionais, antecipando que 2026 servirá para consolidar a internacionalização desta marca.
O “Trinta e oito vírgula quatro” é um podcast quinzenal com entrevistas a decisores, líderes e pensadores sobre os temas mais quentes do mercado de trabalho. Nesta temporada, já passaram pelo estúdio do ECO, por exemplo, a ex-ministra Ana Mendes Godinho e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro.
