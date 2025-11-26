Negócios +M

Estado atribui 955 mil euros para apoio à comunicação social regional e local

 + M,

A CCDR Norte recebe 461.384,59 euros, seguindo-se a CCDR Centro com 185.384,12 euros e a CCDR Alentejo com 122.874,37 euros. Por último, a CCDR LVT recebe 89.449,37 euros.

O montante total de apoios do Estado à comunicação social de âmbito regional e local a atribuir no ano 2025 é de de 955.062,45 euros. A distribuição pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR, I. P.) foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.

De acordo com o despacho, a CCDR Norte recebe 461.384,59 euros, seguindo-se a CCDR Centro com 185.384,12 euros e a CCDR Alentejo com 122.874,37 euros. Por último, a CCDR LVT recebe 89.449,37 euros.

Este montante destina-se a incentivos para modernização tecnológica, desenvolvimento digital, acessibilidade à comunicação social, desenvolvimento de parcerias estratégicas e literacia e educação para a comunicação social — sendo o segundo, o desenvolvimento digital, o incentivo mais procurado, com um montante de cerca de 257 mil euros.

Por portaria, também publicada esta quarta-feira no Diário da República, foi definido que o montante total de apoios do Estado à comunicação social a atribuir à Madeira, é de 19.998,00 euros, destinados na íntegra a desenvolvimento digital. Os Açores ficam foram destes incentivos, por não terem sido recebidas candidaturas consideradas elegíveis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Presidenciais 2026
Ventura vs Marques Mendes visto por mais de 1,2 milhões

O frente a frente entre André Ventura e Luís Marques Mendes foi acompanhado por mais de 1,2 milhões de telespectadores, sendo este o mais visto dos seis debates no âmbito das presidenciais de janeiro.

+ M,

Ideias +M
Effie Awards Portugal já têm vencedores. Saiba quem são

Já são conhecidos os vencedores da primeira edição dos Effie Awards Portugal. No total, foram entregues 75 troféus, o maior número dos 21 anos de Prémios Eficácia.

+ M,

Negócios +M
Nestlé, Wavemaker e VML lideram investimento em outubro

No acumulado dos primeiros 10 meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, com a Unilever-Fima e o Modelo Continente a manterem a segunda e terceira posição, respetivamente.

Carla Borges Ferreira,