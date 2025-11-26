Estado atribui 955 mil euros para apoio à comunicação social regional e local

A CCDR Norte recebe 461.384,59 euros, seguindo-se a CCDR Centro com 185.384,12 euros e a CCDR Alentejo com 122.874,37 euros. Por último, a CCDR LVT recebe 89.449,37 euros.

O montante total de apoios do Estado à comunicação social de âmbito regional e local a atribuir no ano 2025 é de de 955.062,45 euros. A distribuição pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR, I. P.) foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.

De acordo com o despacho, a CCDR Norte recebe 461.384,59 euros, seguindo-se a CCDR Centro com 185.384,12 euros e a CCDR Alentejo com 122.874,37 euros. Por último, a CCDR LVT recebe 89.449,37 euros.

Este montante destina-se a incentivos para modernização tecnológica, desenvolvimento digital, acessibilidade à comunicação social, desenvolvimento de parcerias estratégicas e literacia e educação para a comunicação social — sendo o segundo, o desenvolvimento digital, o incentivo mais procurado, com um montante de cerca de 257 mil euros.

Por portaria, também publicada esta quarta-feira no Diário da República, foi definido que o montante total de apoios do Estado à comunicação social a atribuir à Madeira, é de 19.998,00 euros, destinados na íntegra a desenvolvimento digital. Os Açores ficam foram destes incentivos, por não terem sido recebidas candidaturas consideradas elegíveis.