Seguradoras

Europ Assistance aposta em curso de defesa pessoal para colaboradoras

  • ECO Seguros
  • 13:45

A companhia de seguros organizou esta iniciativa para as suas trabalhadoras em Portugal, Espanha e Itália.

A Europ Assistance assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com um curso de defesa pessoal dirigido às suas colaboradoras na segunda-feira. A iniciativa decorreu em simultâneo em Portugal, Espanha e Itália, no âmbito da estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da seguradora.

Em Portugal, as sessões foram orientadas por Luís Ferraz, instrutor de artes marciais do Núcleo de Defesa Pessoal de Lisboa e criador do programa Dynamic Self Defense.

Estas ações pretendem contribuir para a prevenção da violência de género, criando um sentimento de segurança das mulheres tanto nas suas vidas pessoais, como profissionais defende a companhia. “Numa empresa como a nossa, onde as mulheres representam 62% da população, sentimos uma responsabilidade acrescida em promover iniciativas que as apoiem”, refere Giorgio Norza, Chief People Officer da região mediterrânica.

O responsável sublinha também que a segurança “deve ser um direito, não um privilégio”, defendendo que políticas de inclusão e equidade têm impacto direto no bem-estar das equipas e no ambiente laboral geral.

De acordo com dados oficiais divulgados pelo Portal da Violência Doméstica, a violência contra as mulheres continua a ser uma realidade persistente em Portugal, com centenas de casos de violência doméstica registados todos os meses.

A Europ Assistance está a operar em Portugal há 30 anos e oferece soluções de seguro nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar e família.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Em atualização

    Naval Group otimista sobre venda de fragatas à Marinha

  • Coligação negativa aprova fim de portagens na A6 e A2

  • Parlamento aprova extensão do cheque-livro aos e-books

  • Nova unidade vai fazer “prevenção da fraude” no SNS

  • SNS representa 93% dos prejuízos das empresas públicas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Europ Assistance aposta em curso de defesa pessoal para colaboradoras

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.