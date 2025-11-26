Europ Assistance aposta em curso de defesa pessoal para colaboradoras

A Europ Assistance assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com um curso de defesa pessoal dirigido às suas colaboradoras na segunda-feira. A iniciativa decorreu em simultâneo em Portugal, Espanha e Itália, no âmbito da estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da seguradora.

Em Portugal, as sessões foram orientadas por Luís Ferraz, instrutor de artes marciais do Núcleo de Defesa Pessoal de Lisboa e criador do programa Dynamic Self Defense.

Estas ações pretendem contribuir para a prevenção da violência de género, criando um sentimento de segurança das mulheres tanto nas suas vidas pessoais, como profissionais defende a companhia. “Numa empresa como a nossa, onde as mulheres representam 62% da população, sentimos uma responsabilidade acrescida em promover iniciativas que as apoiem”, refere Giorgio Norza, Chief People Officer da região mediterrânica.

O responsável sublinha também que a segurança “deve ser um direito, não um privilégio”, defendendo que políticas de inclusão e equidade têm impacto direto no bem-estar das equipas e no ambiente laboral geral.

De acordo com dados oficiais divulgados pelo Portal da Violência Doméstica, a violência contra as mulheres continua a ser uma realidade persistente em Portugal, com centenas de casos de violência doméstica registados todos os meses.

A Europ Assistance está a operar em Portugal há 30 anos e oferece soluções de seguro nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar e família.