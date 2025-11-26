eRadar

Franceses do Naval Group otimistas sobre venda de fragatas à Marinha nacional

No dia em que os italianos da ministros da Defesa de Portugal e Itália assinaram um protocolo de cooperação, a Naval acredita que vai superar a concorrência da Fincantieri

Está acesa a disputa entre o grupo francês Naval e o italiano Fincantieri para ganharem o contrato de venda de fragatas à Marinha Portuguesa, que podem custar vários milhares de milhões de euros. No dia em que os ministros da Defesa de Portugal e Itália assinaram uma declaração de intenções sobre cooperação, sobretudo com incidência na indústria, e em que várias empresas italianas estão na capital lisboeta em contactos com autoridades e empresas nacionais, os concorrentes franceses continuam convictos da sua possíbilidade de fechar o negócio.

Ao ECO, fonte oficial do Naval Group mostra-se confiante de que, no final, tem boas hipóteses de ficar com o contrato, apesar da recente e forte investida italiana. “Não só acreditamos que ainda é possível, como estamos convencidos de que a proposta do Naval Group é a melhor e mais racional escolha para a Marinha Portuguesa e para as autoridades portuguesas. Oferecemos um compromisso de longo prazo com um parceiro fiável, uma proposta financeira mais competitiva e um projeto global que garante um retorno a longo prazo, com um investimento estimado em dezenas de milhões de euros na modernização do Alfeite e a criação de um cluster para a indústria naval que beneficiará indelevelmente o ecossistema industrial e empresarial português. Mas, acima de tudo, estamos a oferecer uma fragata de primeira linha pronta para o combate para reforçar o poder naval português”.

Nuno Melo, ministro da Defesa, afirmou esta quarta-feira, na assinatura do memorando de cooperação com Itália, que nenhuma decisão está fechada, para já. “O que estamos hoje a fazer é uma parceria estratégica em diferentes domínios – terra, mar, ar e espaço – que será alavancada na capacidade das indústrias dos dois países cooperarem com uma visão estratégica. Não discutimos nenhum equipamento em concreto”, assegurou o titular da pasta da Defesa.

