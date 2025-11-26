Frente a frente entre André Ventura e Marques Mendes supera 1,2 milhões de telespectadores

O frente a frente entre André Ventura e Luís Marques Mendes foi acompanhado por mais de 1,2 milhões de telespectadores, sendo este o mais visto dos seis debates no âmbito das presidenciais de janeiro.

O frente a frente entre André Ventura e Luís Marques Mendes foi acompanhado por mais de 1,2 milhões de telespectadores. Às 101.9008 pessoas que assistiram à transmissão em direto na SIC por volta das 21h, juntaram-se 210.380 que o fizeram através da transmissão simultânea da SIC Notícias, revela a análise da Dentsu Media para o +M. Enquanto a SIC conseguiu, neste período, um share de 21,6%, o canal de notícias da Impresa registou 4,5%. A estes números juntam-se ainda os 12.873 telespectadores que acompanham o debate em diferido, na RTP Notícias.

Os números deste debate contrastam com o do frente a frente entre Jorge Pinto e João Cotrim Figueiredo, na véspera, que foi o menos visto dos cinco debates que decorreram até agora no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro. De acordo com a análise da Dentsu Media para o +M, o frente a frente foi acompanhado por apenas 483.287 pessoas, sendo o único abaixo do meio milhão de telespectadores.

O debate entre Catarina Martins e Henrique Gouveia, que decorreu na noite de domingo, foi visto por quase 948 mil pessoas e tinha sido o segundo mais visto até ontem, quando tinha sido apenas ultrapassado debate entre André Ventura e António José Seguro, visto por mais de um milhão de pessoas. Já Marques Mendes e António Filipe registaram uma audiência superior a 877 mil telespectadores.

O debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo tinha sido o menos visto, até esta semana.

Cada debate tem entre 30 a 35 minutos e é transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. O próximo frente a frente acontece este domingo na SIC, com Henrique Gouveia e Melo a enfrentar Catarina Martins, que se estreia neste ciclo de debates.

