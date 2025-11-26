Fundo de Catástrofes espanhol já pagou 4.000 milhões em estragos do DANA

O Consórcio de Compensação de Seguros (CCS) já pagou 4.004,6 milhões de euros em indemnizações após as inundações causadas pela DANA (depressão isolada em níveis altos, ou “gota fria”) que provocaram graves inundações em Espanha, particularmente em Valência, Albacete e Andaluzia.

O fenómeno ocorreu em 29 de outubro de 2024, quando chuvas torrenciais, equivalentes ao volume da precipitação anual, ocorreram em apenas 8 horas em várias áreas no sudeste do país, incluindo a Comunidade Valenciana, Castela-Mancha e Andaluzia. As inundações causaram a morte de 236 pessoas.

Segundo comunicado pelo CCS, até às 8h de terça-feira, esse organismo tinha recebido 250.946 pedidos de indemnização.

Desses, já 210.106 foram pagos, com o valor total das indemnizações pagas a atingir os 4.004,6 milhões de euros. Assim, cerca de 98,3% dos pedidos de indemnização relativos a danos materiais e a perda de lucros já foram geridos, faltando apenas 4.276 processos, que ainda se encontram em fase de avaliação.

De acordo com o INESE, esses 4.004,6 milhões de euros que já foram pagos dividem-se entre: habitações e condomínios, com 61.524 sinistros pagos no valor médio de 17.456€; automóveis, com 131.385 sinistros pagos (9.050€) comércio, armazéns e outros riscos, 12.537 sinistros pagos (74.552€); escritórios, com 806 sinistros pagos (45.889€); riscos industriais, com 3.816 sinistros pagos (197.443€); e obras civis, com 38 sinistros pagos (487.887€).

O CCS estima ainda que, no total, os custos das indemnizações pelos danos provocados pela DANA rondem os 4.800 milhões de euros, muito acima dos estimados 3.500 milhões de euros partilhados em novembro de 2024.

Recorde-se que o Consórcio de Compensação de Seguros (CCS) é um organismo público, sob a tutela do Ministério de Assuntos Económicos e Transformação Digital espanhol, responsável por indemnizar clientes de seguros privados por danos que não podem ser cobertos pelas companhias de seguros e que correspondem a riscos excecionais.