Greve geral mantém-se apesar de “reunião muito construtiva” entre UGT e Montenegro

O secretário-geral da UGT indicou esta quarta-feira que a greve geral convocada para dia 11 de dezembro vai manter-se, apesar de a reunião com o primeiro-ministro ter sido “muito construtiva”.

Em declarações aos jornalistas à saída desse encontro, Mário Mourão explicou que esta audiência ajudou a “desanuviar o ambiente pesado” que existia nas negociações da revisão da lei laboral e a retomar o diálogo entre as partes, reconhecendo agora no Governo abertura para “discutir tudo”.

“A pedido da UGT, tivemos esta audiência com o senhor primeiro-ministro. Foi bastante construtiva. A UGT mostrou disponibilidade para continuar a negociação, e, da parte do Governo, também há essa vontade. A greve vai manter-se, nem pusemos essa questão sequer em cima da mesa“, afirmou o dirigente sindical, em declarações à saída da residência oficial do chefe do Executivo.

“O Governo vai estar sentado à mesa. A UGT vai estar sentada à mesa. [Vamos continuar] a trabalhar no sentido de encontrar pontos em comum, a ver se já ou não margem para um acordo“, sublinhou Mário Mourão, que avisou, contudo, que até dia 11 não acredita que seja possível dar passos no sentido desse entendimento.

Aliás, aos jornalistas, o secretário-geral da UGT disse, várias vezes, que “tem de haver tempo” para a negociação em torno da revisão da lei do trabalho e “não pode haver pressa“.

Questionado sobre se o chefe do Executivo tinha dado sinais, neste encontro, de evolução nas matérias mais críticas para a UGT – como o travão ao outsourcing após os despedimentos e a não reintegração após despedimentos ilícitos –, Mário Mourão garantiu que esta audiência não serviu para negociar medidas concretas, mas para apresentar ao primeiro-ministro as razões que levaram à convocação da greve.

Além disso, realçou o mesmo, este encontro acabou por desanuviar o ambiente, tendo sido “importante para retomar o diálogo” entre as partes.

Mário Mourão deixou claro também que sente agora maior vontade do Governo para negociar, tendo saído do encontro com a visão de que o Executivo “tem disponibilidade para discutir tudo”.

Quanto às próximas reuniões com o Governo, o secretário-geral da UGT deu nota de que não há ainda mais reuniões bilaterais marcadas com a ministra do Trabalho, e avançou que a reunião da Comissão Permanente da Concertação Social que estava marcada para dia 10 foi desconvocada, tendo em conta que, no dia seguinte, haverá a paralisação consensualizada entre a UGT e a CGTP.

O Governo aprovou em julho em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social um anteprojeto que faz mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho, nomeadamente nos contratos a prazo, nos despedimentos, nas licenças parentais e nos bancos de horas.

Desde essa altura que a UGT tem feito críticas, mas agora decidiu consensualizar uma data com a CGTP para uma greve geral, em protesto não só contra as medidas que estão em cima da mesa, mas também contra a falta de evolução na negociação.

(Notícia atualizada às 17h42)