Intelcia compra participação da Altice na empresa

Acionistas da Intelcia assinaram um "acordo com a Altice para a aquisição da participação de 65% que a empresa detinha desde 2016". Valor da operação não foi divulgado.

Os acionistas executivos da Intelcia assinaram um acordo com a Altice para a compra da participação de 65% que a empresa detinha desde 2026, anunciou esta quarta-feira a empresa, referindo que isso consolida o controlo da sua administração.

Em comunicado, a Intelcia anunciou “um novo e decisivo marco na sua trajetória”, referindo que no dia 24 de novembro “os seus acionistas executivos assinaram um acordo com a Altice para a aquisição da participação de 65% que a empresa detinha desde 2016”.

Esta operação “consolida o controlo da administração da Intelcia sobre a empresa com 100% da propriedade e abre um novo ciclo de crescimento”, adianta.

“Gostaríamos de expressar a nossa gratidão à Altice pelo seu apoio constante ao longo dos anos. Estamos orgulhosos do que conquistámos juntos ao longo de quase dez anos. Pessoalmente, gostaria de agradecer a Patrick Drahi pela sua confiança e pelo espírito de colaboração”, afirma o presidente executivo (CEO) e cofundador da Intelcia, Karim Bernoussi, citado em comunicado.

“Ao longo da nossa parceria, Patrick garantiu que todos os compromissos assumidos fossem honrados e forneceu o apoio necessário para o nosso sucesso. Hoje, abordamos este novo capítulo com confiança, entusiasmo e determinação, enquanto continuamos a nossa jornada para nos tornarmos um dos 10 maiores players globais. E estou ainda mais satisfeito por esta nova fase incluir, do ponto de vista acionista, os principais ‘managers’ da empresa”, remata.

Este é igualmente um momento determinante para a Intelcia Portugal, que vem reforçar a confiança no nosso mercado e permite-nos acelerar o investimento em talento, inovação e tecnologia”, afirma a CEO Carla Marques. “Encaramos esta nova fase com entusiasmo e a convicção de que podemos ir ainda mais longe”, conclui.

A empresa de outsourcing conta com mais de 40.000 colaboradores em 19 países da Europa, África e Américas.

Intelcia compra participação da Altice na empresa

