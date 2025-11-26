Maioria dos portugueses com perfil em redes sociais segue marcas

O Instagram mantém-se como a rede social mais usada para consultar informação nas páginas de marcas, sendo referida por 72,9% dos seguidores de marcas. Segue-se o Instagram (55,2%) e YouTube (13,6%).

Mais de metade (54,7%) dos portugueses que usam redes sociais têm o hábito de seguir marcas e empresas nestas plataformas digitais, segundo o estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, da Marktest, que realizou 801 entrevistas a indivíduos entre os 15 e os 64 anos entre os dias 3 e 15 de julho.

A edição de 2025 do estudo voltou a confirmar que o Instagram é a rede social mais usada para consultar informação nas páginas de empresas e marcas, sendo referida por 72,9% dos seguidores de marcas.

O Instagram assumiu esta posição de liderança em 2023, ano em que destronou o Facebook que, na segunda posição, voltou a decrescer este ano para os 55,2%. No entanto esta ainda permanece como a rede principal para seguir marcas junto dos indivíduos entre os 45 e os 64 anos.

Na terceira posição surge o YouTube, com 13,6% de referências, valor que sobe para 22,4% junto dos residentes no Grande Porto, destaca a análise da Marktest.

O mesmo estudo da Marktest mostrou ainda que o X (ex-Twitter) foi a rede social mais abandonada ao longo do último ano pelos portugueses que utilizam redes sociais. Entre os inquiridos que assumiram ter abandonado alguma rede social nos 12 meses anteriores, o X foi o que recolheu maior número de referências, com 32%. Muito perto, na segunda posição, ficou o Snapchat (com 31% de referências), seguido pelo Facebook (19%).