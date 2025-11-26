Marca portuguesa de padel é a primeira a vender raquetes nos armazéns Harrods, em Londres

Com o mercado internacional a representar 80% das vendas em mais de 60 países, a portuense Volt Padel tornou-se a primeira marca especializada em raquetes e equipamentos para padel à venda nos armazéns Harrods, em Londres. Com o reforço do seu posicionamento premium no mercado internacional, a marca deverá faturar um milhão de euros até ao final deste ano, estima ao ECO/Local Online o fundador Pedro Brito e Cunha.

“Estar presente no Harrods, um espaço onde estão reunidas algumas das marcas mais prestigiadas do mundo, é o reconhecimento da marca com identidade própria que alia excelência, performance e design”, sublinha Pedro Brito e Cunha. Por enquanto, os produtos estão à venda na loja física, mas em breve estarão disponível na loja online.

Fundado em 2016, o negócio ganhou novo impulso com o reforço do posicionamento no segmento de luxo no Reino Unido, que é o quarto mercado depois de Portugal, Espanha e Emirados Árabes. Com armazém e escritórios na zona industrial do Porto, a marca bate ainda bolas em Singapura, África do Sul, Bélgica ou Itália.

Quando em 2016 Pedro Brito e Cunha – na ocasião a trabalhar na área de marketing e vendas internacionais na Sogrape – lançou a marca com um amigo, que entretanto saiu da empresa, já os dois praticavam a modalidade há algum tempo. Ainda os clubes não tinham atingido o boom dos últimos anos.

Com o bichinho da modalidade entranhado, a dupla tinha dificuldade em encontrar no mercado raquetes com performance e design que lhes agradasse para bater bolas nos campos de padel. E decidiram aventurar-se na criação dos produtos.

Começaram por subcontratar a produção numa fábrica do Paquistão de onde ainda hoje saem as raquetes, bolas e sacos que a empresa vende pelo mundo fora.

“Inicialmente decidimos fazer um primeiro teste no mercado português, que era aquele que conhecíamos melhor”, conta o empresário que atualmente conta no projeto com a irmã Marta. O negócio foi crescendo de tal forma que a Volt Padel vende anualmente cerca de 7.000 raquetes, com destaque para “a Volt 800 v4, Volt 900 v4 e Volt 950 v4”, adaptadas a diferentes tipos de jogador e que podem custar entre 240 e 295 euros cada, detalha.

Com a consolidação da marca no mercado, Pedro Brito e Cunha decidiu vender novos produtos, como mochilas, e uma linha de roupa e acessórios masculinos e femininos para responder às necessidades dos praticantes de uma modalidade em ascensão a nível mundial.

Lançou ainda um “acessório inovador e ergonómico, chamado Booster, que consiste numa peça de borracha para aplicar no punho da raquete”, e que o CEO garante ser exclusivo da marca. Por ano, vende cerca de 5.000, contabiliza o empresário que já viu as suas raquetes serem utilizadas por personalidades como David Beckham e John Terry. A marca patrocina ainda atletas como Jessica Castelló, Ana Catarina Nogueira, Federico Mouriño e Peu Araújo.