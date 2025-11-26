Operação Marquês. José Preto é o novo advogado de Sócrates

José Sócrates já tem um novo advogado: José Preto. A CNN Portugal avança que a nova procuração deu entrada no tribunal na terça-feira. O advogado já terá pedido um prazo de cinco meses e meio para se inteirar do processo, segundo o Expresso.

O advogado é conhecido por ter representado figuras envolvidas em processos mediáticos, como Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção do Sporting. Também se destacou por intervenções públicas em casos como o julgamento de Frederico Carvalhão Gil, o ex-agente do SIS condenado por espionagem.

No início de novembro, o advogado de José Sócrates, Pedro Delille, renunciou ao mandato de defensor do antigo primeiro-ministro, tendo o tribunal ordenado a nomeação de um advogado oficioso para assegurar a defesa do ex-governante.

Pedro Delille representava José Sócrates sensivelmente desde que o antigo primeiro-ministro (2005-2011) foi detido no aeroporto de Lisboa, em novembro de 2014, tendo em sua substituição sido nomeado o advogado oficioso José Ramos.

José Sócrates, de 68 anos, está pronunciado (acusado após instrução) de 22 crimes, incluindo três de corrupção, por ter, alegadamente, recebido dinheiro para beneficiar em dossiês distintos o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o ‘resort’ algarvio de Vale do Lobo.

No total, o processo conta com 21 arguidos, que têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhe são imputados.