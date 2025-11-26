S&TG e Médis, VML e Arena são os grandes vencedores dos Effie Awards Portugal

Já são conhecidos os vencedores da primeira edição dos Effie Awards Portugal. No total, foram entregues 75 troféus, o maior número dos 21 anos de Prémios Eficácia.





A campanha “Menopausa — Ouvir Ajuda” da Médis, da Stream and Tough Guy para a Média, foi a vencedora do Grand Effie Portugal, ao distinguir-se pela capacidade de abordar um tema social relevante, gerar envolvimento e traduzir-se em resultados tangíveis. A VML Portugal ganhou o prémio de Agência Criativa do Ano e a Arena Media foi distinguida como Agência de Meios do Ano.

Esta é a primeira edição dos Effie Awards Portugal, uma organização conjunta da APAN — Associação Portuguesa de Anunciantes e da APAP — Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, e contou com 106 finalistas, tendo sido premiadas 75 campanhas nas 19 categorias a concurso. Trata-se do maior número de troféus alguma vez entregue em 21 anos de história dos Prémios Eficácia, aponta a organização.

“Esta primeira edição dos Effie Awards Portugal representa muito mais do que a estreia de um novo formato. É a afirmação de um setor que acredita no poder das ideias quando estas se traduzem em resultados reais. Hoje celebramos a ambição, o rigor e o impacto de campanhas que mudam perceções, mudam comportamentos e, por vezes, mudam vidas“, comenta Filipa Appleton, presidente da APAN, citada em comunicado.

“É profundamente inspirador testemunhar a maturidade das marcas e das agências portuguesas, que provaram que a eficácia é, acima de tudo, uma forma de criar valor para as pessoas e para a sociedade. O nível de qualidade, ambição e rigor das campanhas inscritas, refletem um mercado cada vez mais maduro e competitivo”, acrescenta.

Para António Roquette, presidente da APAP, os Effie sempre foram, no panorama internacional, o expoente máximo da eficácia em comunicação. “Tê-los agora em Portugal, com esta adesão e com este nível de excelência, é a prova de que a nossa indústria está preparada para competir com os melhores do mundo”, começa por dizer. “As campanhas premiadas mostram o melhor que sabemos fazer: trabalhar em parceria, transformar criatividade em impacto, e contribuir para um mercado mais sólido, mais inovador e mais responsável”, defende.

Os vencedores nacionais, conhecidos na noite desta terça-feira, podem agora seguir para os Global Best of the Best Effie Awards 2026, onde poderão ser distinguidos como finalistas dos Global Grand Contenders. A lista final com todos os vencedores pode ser consultada aqui.