5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, a Ibersol vai revelar os resultados do terceiro trimestre. Já o INE vai medir a confiança dos consumidores e divulgar a esperança média de vida. A marcar o dia estão ainda os dados do Banco de Portugal sobre novos empréstimos e depósitos bancários e o debate presidencial entre José Seguro e Cotrim Figueiredo.

Ibersol divulga resultados

A Ibersol vai apresentar os resultados do terceiro trimestre deste ano após o encerramento do mercado. No primeiro semestre a empresa teve um resultado líquido das operações continuadas de 1,6 milhões de euros, menos 11% que os 1,8 milhões registados até junho de 2024. O volume de negócios cresceu 17,8%, para 246,7 milhões de euros, “sendo que metade deste crescimento se deve à integração das unidades KFC via aquisição da NRS em julho de 2024”, explicou a empresa.

Como está a confiança dos consumidores?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados de novembro dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores. Depois de três meses consecutivos em tendência ascendente, o indicador de clima económico diminuiu em outubro. Já o indicador de confiança dos consumidores continuou a subir em outubro. Segundo o gabinete estatístico, os indicadores de confiança aumentaram no comércio e na construção e obras públicas, tendo diminuído na indústria transformadora e nos serviços.

Quanto emprestaram os bancos em outubro?

O Banco de Portugal (BdP) revela as estatísticas dos novos empréstimos e depósitos bancários relativos a outubro deste ano. Em setembro, os empréstimos para habitação cresceram 8,9% face ao período homólogo, acelerando pelo 21.º mês consecutivo. Também os depósitos a prazo voltaram a crescer, tendo o stock aumentado 253 milhões de euros em relação a agosto, atingindo um novo máximo acima dos 112,6 mil milhões.

Qual é a esperança média de vida?

Esta quinta-feira, o INE vai também revelar os dados provisórios da esperança média de vida para o triénio compreendido entre 2023 e 2025. É a partir destes dados que é determinada a idade da reforma e os cortes das pensões.

Seguro e Cotrim Figueiredo em frente a frente para as presidenciais

Esta quinta-feira será a vez dos candidatos à Presidência da República António José Seguro e João Cotrim Figueiredo se debaterem, pelas 21h, na RTP1. Os debates televisivos, que vão colocar a debater os candidatos a Presidente da República, arrancaram a 17 de novembro. Estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos confirmados às eleições que se realizam a 18 de janeiro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, é na TVI, com Gouveia e Melo e Marques Mendes.