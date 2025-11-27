Ações da Impresa disparam 7,5% com entrada da italiana MFE no capital

As ações da Impresa IPR 2,65% abriram a sessão desta quinta-feira a avançar 7,52% para 0,243 euros cada, no rescaldo do anúncio do acordo da compra de uma posição de 32,9% no capital dona da SIC e do Expresso pelos italianos da Media For Europe (MFA)

Depois de avanços e recuos, e como avançou o ECO/+M, a operação será feita por aumento de capital na empresa cotada, a Impresa, com a entrada da MFE, fundada por Silvio Berlusconi, a ficar com uma posição acionista de 32,934%, o que pode dispensar a obrigação de uma OPA. Um aumento de capital de 17,325 milhões será subscrito na íntegra pela MFE.

O preço nesse aumento de capital será de 0,21 euros por ação, “valor que corresponde ao preço médio ponderado pelo volume verificado nos seis meses anteriores ao dia 15 de outubro de 2025 (inclusive)”. Em relação à cotação de fecho da Impresa esta quarta-feira, após uma sessão em que caiu 4,24% para os 0,226 euros, o preço implica um desconto de 7,1%.

(Em atualização)