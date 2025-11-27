Airbus Atlantic expande em 30% área da fábrica de Santo Tirso
Nova área de produção deverá estar operacional no final de 2026 e tem por objetivo dar "resposta ao crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas".
A Airbus Atlantic vai aumentar em 5.500 metros quadrados a área da sua fábrica em Santo Tirso, expandindo a superfície industrial em cerca de 30%, para dar resposta ao “crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas”. A nova área de produção deverá estar operacional no final do próximo ano.
A agora anunciada expansão de Santo Tirso — onde já tem mais de 400 trabalhadores — já estava a ser equacionada pela Airbus pelo menos desde o verão do ano passado, tal como noticiou na altura o ECO.
“A nova área de produção deverá estar operacional no final de 2026 e a expansão tem por objetivo dar resposta ao crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas, dado que a Airbus Atlantic Portugal produz atualmente secções de fuselagem para as famílias Airbus A320 e A350″, refere a Airbus num comunicado enviado esta quinta-feira.
Inauguradas em setembro de 2022, a unidade da Airbus em Santo Tirso ocupa atualmente cerca de 20.000 metros quadrados num terreno de 7,2 hectares na zona industrial da Ermida.
Em Portugal, a Airbus tem presença com a fábrica de Santo Tirso, e em Lisboa e Coimbra, um hub, o Global Business Services. Ao todo, o consórcio tem mais de mil trabalhadores no país. Em Portugal, no âmbito do consórcio Eurofighter — que quer vender caças a Portugal —, do qual faz parte, a Airbus, fechou igualmente um MoU com o AED Cluster Portugal e está à procura de parceiros da indústria nacional para o programa Eurofighter.
A Airbus também acaba de anunciar uma joint venture com a Critical Software para o desenvolvimento de aplicações aeroespaciais. A empresa, a Critical FlyTech, tem arranque previsto para o início do próximo ano, com uma equipa de 120 pessoas, com o objetivo de chegar aos 300 colaboradores até 2028.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Airbus Atlantic expande em 30% área da fábrica de Santo Tirso
{{ noCommentsLabel }}