Aeronáutica

Airbus Atlantic expande em 30% área da fábrica de Santo Tirso

Nova área de produção deverá estar operacional no final de 2026 e tem por objetivo dar "resposta ao crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas".

A Airbus Atlantic vai aumentar em 5.500 metros quadrados a área da sua fábrica em Santo Tirso, expandindo a superfície industrial em cerca de 30%, para dar resposta ao “crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas”. A nova área de produção deverá estar operacional no final do próximo ano.

A agora anunciada expansão de Santo Tirso — onde já tem mais de 400 trabalhadores — já estava a ser equacionada pela Airbus pelo menos desde o verão do ano passado, tal como noticiou na altura o ECO.

“A nova área de produção deverá estar operacional no final de 2026 e a expansão tem por objetivo dar resposta ao crescimento significativo dos programas da Airbus no fabrico de estruturas aeronáuticas, dado que a Airbus Atlantic Portugal produz atualmente secções de fuselagem para as famílias Airbus A320 e A350″, refere a Airbus num comunicado enviado esta quinta-feira.

Inauguradas em setembro de 2022, a unidade da Airbus em Santo Tirso ocupa atualmente cerca de 20.000 metros quadrados num terreno de 7,2 hectares na zona industrial da Ermida.

Reportagem na fábrica da Airbus Atlantic em Santo Tirso - 20MAR24
Fábrica da Airbus Atlantic em Santo TirsoHugo Amaral/ECO

Em Portugal, a Airbus tem presença com a fábrica de Santo Tirso, e em Lisboa e Coimbra, um hub, o Global Business Services. Ao todo, o consórcio tem mais de mil trabalhadores no país. Em Portugal, no âmbito do consórcio Eurofighter — que quer vender caças a Portugal —, do qual faz parte, a Airbus, fechou igualmente um MoU com o AED Cluster Portugal e está à procura de parceiros da indústria nacional para o programa Eurofighter.

A Airbus também acaba de anunciar uma joint venture com a Critical Software para o desenvolvimento de aplicações aeroespaciais. A empresa, a Critical FlyTech, tem arranque previsto para o início do próximo ano, com uma equipa de 120 pessoas, com o objetivo de chegar aos 300 colaboradores até 2028.

