Barcelona ilumina-se no Natal e as suas lojas mais emblemáticas preparam-se para a época chave em termos de vendas

O acender das luzes de Natal marca o início da época mais intensa para as grandes marcas de retalho, moda, luxo e joalharia de alta gama na capital catalã. Durante as próximas semanas, o Passeio de Graça, a Diagonal e as principais artérias comerciais de Barcelona transformam-se num cenário vibrante para milhares de visitantes que procuram presentes com significado, peças únicas ou caprichos especiais para fechar o ano.

De acordo com o Indicador Retail da Comertia, a Associação Catalã de Empresas Familiares do Retalho, o comércio catalão chega à campanha natalícia com um tom otimista: as vendas cresceram 4,3 % em outubro em relação ao ano anterior e 26 % dos comerciantes prevê aumentar o quadro de funcionários em novembro para enfrentar o período natalício.

Ainda assim, o contexto mostra um consumidor prudente. De acordo com o estudo «O comportamento de compra antes do Natal», elaborado pela AECOC Shopperview, um em cada três espanhóis prevê reduzir os seus gastos durante a campanha natalícia, especialmente nas categorias de alimentação e lazer.

No entanto, entre as categorias em que se espera gastar mais destacam-se roupa, calçado e acessórios (22%); presentes e brinquedos (22%) e perfumaria e cosmética (15%-14), um dos indicadores de que os presentes emocionais continuam fortes. Precisamente por isso, os produtos premium — associados a detalhes significativos e à procura de peças especiais — mostram uma maior resiliência face à contenção geral dos gastos.

Neste cenário, o turismo internacional continua a ser decisivo para o luxo, pois, de acordo com o relatório «Evolução do luxo e oportunidades com o comprador internacional» da Global Blue, a Espanha cresceu acima da taxa mundial, superando até mesmo alguns países de referência como a França ou a Itália, com um crescimento interanual de 12%. Uma tendência especialmente relevante para Barcelona que, em 2025, se consolidou como o segundo destino preferido pelos turistas de luxo, atrás apenas de Paris.

MONTRA GLOBAL

Durante estas semanas, as grandes casas de moda e joalharia de luxo — Gucci, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Balenciaga, Versace, Dolce & Gabbana ou Bulgari, entre outras — reforçam a sua presença na cidade condal. Montras transformadas, coleções cápsula e experiências personalizadas desenham um novo mapa urbano onde o luxo convive com o espírito natalício.

O visitante habitual da campanha natalícia procura mais do que uma compra: procura experiências. A evolução geracional também influencia este comportamento. O relatório da Global Blue indica que os millennials continuam a ser os maiores consumidores de luxo, mas é a Geração Z que apresenta o crescimento mais acelerado e um maior nível de fidelização.

24% afirmam estar sempre dispostos a descobrir e experimentar novas marcas. É um público que prioriza a personalização, a procura de peças únicas e um atendimento mais próximo na loja, afastando-se da formalidade tradicional do setor.

Entre os produtos favoritos desses compradores internacionais que apostam no luxo, encontram-se as joias e os relógios, que ocupam a primeira posição, com 43% do total, seguidos pelos produtos de marroquinaria e bolsas, que representam 31%. Em último lugar, está a roupa, com 24%.

Neste contexto, marcas como a RABAT preparam-se para uma temporada especialmente significativa. A sua boutique no Passeig de Gràcia, Casa Codina, apresenta um universo que combina tradição artesanal, excelência técnica e uma cenografia cuidada. As coleções de diamantes naturais, as peças icónicas de alta joalharia e a seleção de relógios de fabrico suíço são apresentadas como propostas pensadas para perdurar para além das festas.

A marca reforça também o seu serviço de aconselhamento personalizado, fundamental num período em que muitos clientes procuram orientação para escolher presentes que acompanhem os grandes momentos: pedidos de casamento, aniversários, celebrações familiares ou mesmo «auto-homenagens» que marcam o encerramento do ano.

Outras marcas de referência, como a Tiffany & Co. ou a Cartier, destacam as suas boutiques com propostas específicas para esta época, em linha com o protagonismo que a alta joalharia e a relojoaria adquirem na campanha natalícia.

Para além do consumo, o luxo natalício responde a uma busca por emoções autênticas. Oferecer um presente já não é apenas escolher um objeto, mas selecionar algo que acompanhe, que permaneça e que represente um vínculo ou uma lembrança. As peças artesanais, as gemas naturais, os designs icónicos e as criações intemporais conectam-se com essa ideia de permanência.

Numa Barcelona iluminada e vibrante, as marcas de luxo — desde as históricas casas de moda até à alta joalharia e relojoaria — celebram a chegada de um Natal onde beleza, intenção e significado se entrelaçam. E nesse cenário, faz todo o sentido apostar em peças que não brilham apenas em dezembro, mas que acompanham toda uma vida.