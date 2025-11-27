Cervejaria Trindade, Foxtrot e mais seis “à porta” das Lojas com História em Lisboa

Os cafés Martinho da Arcada e Nicola e a Caza das Vellas Loreto, todos bicentenários, são os anciãos na história do comércio na cidade de Lisboa, e na lista que encabeçam, a das Lojas com História, há agora mais oito estabelecimentos “à porta” desta classificação.

A Câmara de Lisboa aprovou, na reunião realizada nesta quinta-feira, a submissão a consulta pública das propostas de distinção como Lojas com História, sobre o qual assenta a preservação do comércio tradicional e da valorização da identidade da cidade, como realça a autarquia, em comunicado.

A Cervejaria Trindade e o bar Foxtrot, fundado pelo mesmo empresário do Procópio e do Pavilhão Chinês (o já falecido Luís Pinto Coelho), ambos na zona do Bairro Alto, são parte da nova lista. Juntam-se o Atelier Leitão & Irmão (freguesia da Misericórdia), Mister Man (Santa Maria Maior), Tatu e Torcaz Wine & Country (ambos em Alvalade), La Campania (Santo António) e Solas & Cabedais (Benfica).

“Mais do que Lojas com História, estas são lojas com alma. São espaços que nos transportam para o passado e que fazem parte da nossa identidade. Da identidade de Lisboa. Lojas com décadas de existência, que assistiram às mudanças e transformações da cidade e do país, mas que resistiram e se afirmaram”, salienta o presidente da autarquia, Carlos Moedas.

“Mais do que distinguir estabelecimentos, o programa protege a autenticidade de Lisboa, apoia atividades económicas únicas e valoriza o património material, cultural e histórico que liga cada loja à história da cidade”, salienta por seu lado Diogo Moura, vereador da Economia.

As candidaturas submetidas a reunião da Câmara seguem para consulta pública durante 20 dias e regressam à autarquia para apreciação findo este período.