Local Online

Cervejaria Trindade, Foxtrot e mais seis “à porta” das Lojas com História em Lisboa

Câmara de Lisboa aprovou o lançamento para consulta pública da certificação de mais oito estabelecimentos no núcleo protegido de lojas que contribuem para a manutenção do espírito da cidade.

Os cafés Martinho da Arcada e Nicola e a Caza das Vellas Loreto, todos bicentenários, são os anciãos na história do comércio na cidade de Lisboa, e na lista que encabeçam, a das Lojas com História, há agora mais oito estabelecimentos “à porta” desta classificação.

A Câmara de Lisboa aprovou, na reunião realizada nesta quinta-feira, a submissão a consulta pública das propostas de distinção como Lojas com História, sobre o qual assenta a preservação do comércio tradicional e da valorização da identidade da cidade, como realça a autarquia, em comunicado.

A Cervejaria Trindade e o bar Foxtrot, fundado pelo mesmo empresário do Procópio e do Pavilhão Chinês (o já falecido Luís Pinto Coelho), ambos na zona do Bairro Alto, são parte da nova lista. Juntam-se o Atelier Leitão & Irmão (freguesia da Misericórdia), Mister Man (Santa Maria Maior), Tatu e Torcaz Wine & Country (ambos em Alvalade), La Campania (Santo António) e Solas & Cabedais (Benfica).

Mais do que Lojas com História, estas são lojas com alma. São espaços que nos transportam para o passado e que fazem parte da nossa identidade. Da identidade de Lisboa. Lojas com décadas de existência, que assistiram às mudanças e transformações da cidade e do país, mas que resistiram e se afirmaram”, salienta o presidente da autarquia, Carlos Moedas.

“Mais do que distinguir estabelecimentos, o programa protege a autenticidade de Lisboa, apoia atividades económicas únicas e valoriza o património material, cultural e histórico que liga cada loja à história da cidade”, salienta por seu lado Diogo Moura, vereador da Economia.

As candidaturas submetidas a reunião da Câmara seguem para consulta pública durante 20 dias e regressam à autarquia para apreciação findo este período.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Executivo de Moedas recua e aceita alterar regulamento do AL

  • Ministro da Economia quer maior fiscalização na Black Friday

  • REN paga dividendo de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro

  • Politécnico de Viana lança dois novos cursos técnicos

  • TUMO vence “Nobel da educação” por “reinventar aprendizagem”

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cervejaria Trindade, Foxtrot e mais seis “à porta” das Lojas com História em Lisboa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exportações para os EUA representam 1,3% do PIB e do emprego

André Veríssimo,

Estudo da PLANAPP sobre a dependência da economia portuguesa face às exportações norte-americanas conclui que os setores têxtil e produtos metálicos são os que apresentam maior risco.