Chinesa CATL vai formar quatro mil pessoas para fábrica de baterias em Espanha

A chinesa Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) vai formar até quatro mil trabalhadores para operar na maior fábrica de baterias de Espanha. De acordo com a Reuters, o investimento de 4,1 mil milhões de euros, o maior da China no país, conta com o apoio de 300 milhões de euros de fundos da União Europeia.

O anúncio foi feito esta quarta-feira por executivos chineses e pelo embaixador da China, no local onde será construída a fábrica em Figueruelas, na província de Saragoça. Segundo a Reuters, a comitiva chinesa procurou tranquilizar ministros, responsáveis e jornalistas, garantindo que a China está empenhada em partilhar tecnologia para apoiar a transição energética da Europa.

“A produção de baterias envolve tecnologia avançada e experiência operacional acumulada ao longo de muitos anos”, disse o diretor de assuntos públicos internacionais da CATL. “O nosso objetivo é tornar esta tecnologia de ponta acessível a todos”, acrescentou.

Espanha, o segundo maior produtor de automóveis da Europa, está a posicionar-se como um polo de produção de baterias devido aos custos mais baixos de mão-de-obra e à energia industrial, cerca de 20% abaixo da média da União Europeia. Estão planeadas mais três fábricas no país, incluindo projetos da Envision AESC, Volkswagen PowerCo e InoBat.

As associações automóveis europeias têm no entanto defendido requisitos mais rigorosos para a produção local de componentes, em parte para se protegerem da concorrência chinesa, enquanto a Comissão Europeia se prepara para anunciar um novo conjunto de medidas para fortalecer o setor.

Na cerimónia em Figueruelas, uma vila de cerca de 1.300 habitantes no nordeste de Espanha, o ministro espanhol da Indústria e Turismo, Jordi Hereu, sublinhou que a transferência de tecnologia é “fundamental” para o projeto. “Precisamos de aprender com aqueles que sabem”, afirma, acrescentando que Espanha está “aberta e pronta para colaborar e construir com todos os países do mundo, especialmente a China”.

A fábrica deverá iniciar a produção no final de 2026, fornecendo baterias para as unidades da Stellantis, incluindo uma localizada junto ao local da fábrica. De acordo com a Reuters, Andy Wu, diretor executivo da joint venture, não confirma os relatos de que seriam enviados para Espanha dois mil trabalhadores chineses na fase de construção, sublinhando que a empresa está aberta à contratação de trabalhadores locais.

Está previsto ainda a colaboração com universidades para formar trabalhadores espanhóis e enviar alguns funcionários para a base de fabrico na China para formação adicional.

“Antes, era principalmente tecnologia alemã. Agora, é chinesa. Qual é a diferença? Aqui em Espanha, o que sempre oferecemos foi mão-de-obra”, disse Roque Ordovás Mangirón, gestor de expedição da Stellantis.