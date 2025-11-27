Corretor F.Rego soma Padel e Golfe no seu calendário desportivo

A corretora F. REGO, corretoras de seguros com capital 100% nacional, voltou a marcar o calendário corporativo desportivo de 2025 com três iniciativas que “reforçaram o seu compromisso com o desporto, o bem-estar, e a criação de sinergias entre empresas”.

Assim foram disputadas a 4ª edição da F. REGO Golf Cup, no Golfe de Amarante, e as duas provas da 3ª edição da F. REGO Padel Cup – realizadas no Lisboa Racket Centre e no D’Ouro Padel que reuniram centenas de participantes.

Dentro da sua missão de responsabilidade social, a F. REGO renovou o apoio à Fundação Infantil Ronald McDonald, numa parceria solidária que envolve agora a Fundação Ageas. Foi realizada uma angariação de fundos, cujo valor foi integralmente doado à instituição para apoiar as suas atividades junto de famílias com crianças em tratamento hospitalar.

Marta Sousa Pires, Diretora Executiva da Fundação Infantil Ronald McDonald, lembrou que esta iniciativa permite “chegar a mais famílias, dar mais respostas e fazer a diferença nos momentos em que mais precisam”, ou seja, no acompanhamento de crianças e jovens em internamento hospitalar.

Já Gustavo Barreto, Membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, salientou o apoio do grupo, através da Fundação Ageas, à Fundação Infantil Ronald McDonald com “o nosso compromisso em fazer a diferença na vida das famílias”.

“Quer no golfe, quer no padel, procuramos criar momentos que aproximam pessoas e empresas, fomentando relações de confiança e amizade” afirmou Sara Rego, Administradora do Grupo REGO e Vice-Presidente da F. REGO concluindo serem estes eventos “o perfeito reflexo de uma filosofia que acreditamos ser diferenciadora: cuidar das pessoas, dentro e fora da empresa”.

Para a competição de golfe a F.Rego contou com apoios, entre outros, das seguradoras Generali Tranquilidade, Ageas Seguros e MGEN. Já no padel, entre os apoiantes estiveram Allianz, Zurich, Berkley e novamente a Ageas Seguros.

Fundado em 1979, o Grupo Rego integra a corretora a F. REGO e mediadora Semper, em Portugal, bem como e a IberAssekuranz, broker espanhol com escritórios em Madrid e Barcelona. É a 8ª maior corretora no país segundo o ranking ECOseguros TOP 20 Corretoras de Seguros em Portugal.