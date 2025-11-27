Mediação

Corretor F.Rego soma Padel e Golfe no seu calendário desportivo

  • ECO Seguros
  • 17:53

Os irmãos Sara e Pedro Rego voltaram a juntar centenas de profissionais nos seus torneios de golfe, mobilizando também as companhias de seguros para o padel.

A corretora F. REGO, corretoras de seguros com capital 100% nacional, voltou a marcar o calendário corporativo desportivo de 2025 com três iniciativas que “reforçaram o seu compromisso com o desporto, o bem-estar, e a criação de sinergias entre empresas”.

Da F.Rego estiveram Sara Rego, Vice-Presidente e o CEO Pedro Rego na manifestação de apoio à Casa Ronald McDonald do Porto, representada pela sua gestora Isabel Aragão.

Assim foram disputadas a 4ª edição da F. REGO Golf Cup, no Golfe de Amarante, e as duas provas da 3ª edição da F. REGO Padel Cup – realizadas no Lisboa Racket Centre e no D’Ouro Padel que reuniram centenas de participantes.

Dentro da sua missão de responsabilidade social, a F. REGO renovou o apoio à Fundação Infantil Ronald McDonald, numa parceria solidária que envolve agora a Fundação Ageas. Foi realizada uma angariação de fundos, cujo valor foi integralmente doado à instituição para apoiar as suas atividades junto de famílias com crianças em tratamento hospitalar.

Marta Sousa Pires, Diretora Executiva da Fundação Infantil Ronald McDonald, lembrou que esta iniciativa permite “chegar a mais famílias, dar mais respostas e fazer a diferença nos momentos em que mais precisam”, ou seja, no acompanhamento de crianças e jovens em internamento hospitalar.

Gustavo Barreto, Membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, salientou o apoio do grupo, através da Fundação Ageas, à Fundação Infantil Ronald McDonald com “o nosso compromisso em fazer a diferença na vida das famílias”.

“Quer no golfe, quer no padel, procuramos criar momentos que aproximam pessoas e empresas, fomentando relações de confiança e amizade” afirmou Sara Rego, Administradora do Grupo REGO e Vice-Presidente da F. REGO concluindo serem estes eventos “o perfeito reflexo de uma filosofia que acreditamos ser diferenciadora: cuidar das pessoas, dentro e fora da empresa”.

Para a competição de golfe a F.Rego contou com apoios, entre outros, das seguradoras Generali Tranquilidade, Ageas Seguros e MGEN. Já no padel, entre os apoiantes estiveram Allianz, Zurich, Berkley e novamente a Ageas Seguros.

Fundado em 1979, o Grupo Rego integra a corretora a F. REGO e mediadora Semper, em Portugal, bem como e a IberAssekuranz, broker espanhol com escritórios em Madrid e Barcelona. É a 8ª maior corretora no país segundo o ranking ECOseguros TOP 20 Corretoras de Seguros em Portugal.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Executivo de Moedas recua e aceita alterar regulamento do AL

  • Ministro da Economia quer maior fiscalização na Black Friday

  • REN paga dividendo de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro

  • Politécnico de Viana lança dois novos cursos técnicos

  • TUMO vence “Nobel da educação” por “reinventar aprendizagem”

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Corretor F.Rego soma Padel e Golfe no seu calendário desportivo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

F.Rego sobe negócios mas desce lucro a absorver aquisições

ECO Seguros,

A corretora comprou três mediadoras num ano e meio. Em 2023 teve os custos da reorganização mas só este ano tem as receitas. Quer ser a maior operadora de capital exclusivamente nacional.