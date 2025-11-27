Ronaldo torna-se acionista da WOW FC, empresa espanhola de desportos de combate MMA

O astro português vai tornar-se acionista da WOW FC, uma organização espanhola de artes marciais mistas (MMA), sediada em Madrid, que é conhecida por organizar grandes eventos.

O futebolista português Cristiano Ronaldo vai tornar-se acionista da WOW FC, uma organização espanhola de artes marciais mistas (MMA), sediada em Madrid, que é conhecida por organizar grandes eventos que atraem muitas pessoas, anunciou a empresa.

A WOW FC afirma que tem registado um crescimento em todos os segmentos demográficos, com a frequência dos seus eventos a aumentar mais de 400% ano após ano e a venda de bilhetes a ultrapassar os cinco mil espetadores por evento.

A nível internacional, a WOW tem organizado eventos em mais de 170 países, querendo afirmar-se como “uma das forças emergentes mais dinâmicas nos desportos de combate“, segundo uma informação da empresa.

“O MMA representa valores em que realmente acredito: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. A WOW FC está a construir algo único e poderoso, e tenho orgulho em juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração“, afirmou Cristiano Ronaldo através de um comunicado de imprensa.

Já a WOW FC sublinha que partilha dos “princípios fundamentais que definiram a carreira de Cristiano Ronaldo: disciplina, dedicação, esforço, resiliência e a busca incessante pela excelência — valores que, como já foi enfatizado, estão ‘inerentemente ligados ao CR7’ e são centrais para a cultura da WOW”. A organização afirma ainda que o papel de Ronaldo será “orgânico e ativo”, ajudando a expandir o MMA como “um catalisador para melhorar a vida de milhões de pessoas”.

Cristiano Ronaldo junta-se ao atual acionista de referência da WOW e campeão do mundo Ilia Topuria, um lutador profissional de artes marciais mistas. O valor do investimento que o futebolista português vai efetuar na WOW não foi revelado.