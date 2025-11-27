Orçamento do Estado 2026

Crítica ao Constitucional? Marcelo diz que não levantaria em público o tema do orçamento da Presidência

  • Lusa
  • 16:31

"Nunca me ouviram, nem ouvirão fazer qualquer comentário sobre se o orçamento da Presidência", disse Marcelo, depois do Tribunal Constitucional ter pedido um reforço orçamental.

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que não levantaria em público o tema do orçamento da Presidência da República porque o sistema constitucional atribui ao Governo a decisão final sobre os orçamentos dos órgãos de soberania.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas, na Fundação Champalimaud, a propósito do reforço da dotação orçamental do Tribunal Constitucional, foi questionado se estava a criticar a tomada de posição pública do presidente desse órgão de soberania, José João Abrantes.

“Estou a dizer que, como Presidente da República, eu acharia que era uma forma não ideal de lidar com o sistema constitucional que nós temos. Mas, enfim, essa é a minha maneira de ver”, respondeu o chefe de Estado.

A Assembleia da República aprovou na quarta-feira, durante o debate do Orçamento do Estado para 2026 na especialidade, com votos contra de PSD e CDS-PP e a abstenção da IL, um reforço da dotação orçamental do Tribunal Constitucional em 1,6 milhões de euros, por proposta do Chega, acedendo a um pedido deste órgão de soberania.

Interrogado sobre este reforço orçamental, o Presidente da República referiu que essa é uma matéria que não comenta, tendo em conta que, “por razões funcionais, os orçamentos dos órgãos de soberania são tratados pelo Governo e são concentrados em termos de decisão final no Governo”.

Sem nunca falar diretamente do caso do Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que “o mesmo acontece com a Presidência da República”, que “prepara um projeto de orçamento, e depois é o Governo que realmente integra no Orçamento do Estado, e o mesmo se aplica aos tribunais, órgãos de soberania”.

“E, portanto, eu, nunca me ouviram, nem ouvirão fazer qualquer comentário sobre se o orçamento da Presidência devia ter mais ou menos, até porque o Presidente não tem funções administrativas e financeiras, mas porque faz parte das regras que existem desde sempre”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou uma vez mais que “o Presidente da República não tem o poder de, autonomamente, definir o seu orçamento e as condições em que se insere no orçamento do Estado” e nesta matéria “a última palavra de integração no orçamento global é do Governo”.

“Razão pela qual, da Presidência da República, nunca houve, ao longo dos vários presidentes e dos vários governos, quem decidisse levar essa matéria ao debate público enquanto está a ser votado o orçamento”, acrescentou. “Eu acho que é bom, e é bom porque é o sistema que funciona assim”, considerou.

O chefe de Estado disse ainda que, para se mudar o processo de decisão, “teria de se repensar todo o sistema em termos globais para os órgãos de soberania”, acrescentando: “Imaginem os tribunais todos terem um poder orçamental ou de decisão orçamental”.

Portanto, é um tipo de questão sobre a qual eu nunca me pronunciei, por não fazer parte do meu universo mental. Eu acharia que ficaria mal à Presidência da República se estivesse a levantar essas questões”, reforçou.

Na sequência de uma deliberação por unanimidade dos juízes, o Tribunal Constitucional pediu uma audiência parlamentar, que se realizou em 13 de novembro, na qual o respetivo presidente, José João Abrantes, e a juíza Mariana Canotilho, transmitiram a necessidade de um reforço orçamental.

O presidente do Tribunal Constitucional relatou nessa ocasião que chegou a ter uma reunião agendada com o primeiro-ministro para 16 de dezembro de 2024, que foi desmarcada por Luís Montenegro quatro dias antes da data, e nunca remarcada. José João Abrantes contou também que escreveu ao primeiro-ministro em 25 de agosto a alertá-lo para a necessidade de um reforço da dotação orçamental, mas que o chefe do Governo só lhe respondeu em novembro e sem dar garantias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Executivo de Moedas recua e aceita alterar regulamento do AL

  • Ministro da Economia quer maior fiscalização na Black Friday

  • REN paga dividendo de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro

  • Politécnico de Viana lança dois novos cursos técnicos

  • TUMO vence “Nobel da educação” por “reinventar aprendizagem”

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Crítica ao Constitucional? Marcelo diz que não levantaria em público o tema do orçamento da Presidência

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

OE2026. Presidente da COFAP quis travar proposta sobre TC

Lusa,

Após uma discussão de quase uma hora na comissão liderada pelo deputado do Chega, Rui Afonso, a iniciativa acabou por ser votada e chumbada.