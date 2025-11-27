Dra. María José Lirola: “A artrite idiopática juvenil é tão frequente quanto a diabetes, mas muito menos conhecida”

A coordenadora de Pediatria do Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla e do Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Dra. María José Lirola, destaca que «a artrite idiopática juvenil é tão frequente quanto a diabetes, mas muito menos conhecida».

Licenciada em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Cádiz e com um programa de doutorado em avanços em patologia pediátrica. O seu nome figura no ranking dos 100 melhores médicos de Espanha elaborado pela revista Forbes, um reconhecimento que sublinha o seu compromisso com a excelência, a inovação e a atenção integral a crianças e adolescentes: «Estes reconhecimentos refletem, acima de tudo, o trabalho de muitas pessoas que partilham a mesma forma de entender a pediatria. A excelência só é alcançada com uma equipa empenhada, que trabalha com profissionalismo e humanidade, e esse é, sem dúvida, o maior motivo de orgulho».

A Dra. Lirola define-se como «especialista em pediatria com formação em reumatologia pediátrica», um campo pouco conhecido da pediatria que, no entanto, desempenha um papel crucial no diagnóstico e tratamento de patologias crónicas que afetam diretamente a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Trata de um espetro diversificado de doenças inflamatórias e autoimunes que afetam as articulações, os músculos e outros tecidos conjuntivos, como a artrite idiopática juvenil (AIJ), que se estima afetar 1 em cada 2.000 crianças menores de 16 anos em Espanha; o lúpus eritematoso sistémico (LES) de início juvenil ou a síndrome PFAPA, que, embora considerada benigna, é a causa mais comum de febre periódica não infecciosa na infância.

Para as crianças afetadas, o acesso a um diagnóstico rápido e a terapias inovadoras — muitas vezes biológicas — é a diferença entre uma infância com mobilidade e uma com dor crónica e incapacidade funcional: «Entre as doenças reumatológicas da infância e adolescência, a artrite idiopática juvenil é a que vejo com mais frequência, não é uma entidade tão rara como se pensa (é tão frequente como a diabetes infantil-juvenil), embora continue a ser pouco reconhecida fora dos meios especializados. O seu diagnóstico precoce é fundamental, porque tratar atempadamente faz a diferença no prognóstico».

Na sua opinião, o desafio está em «suspeitar dessas patologias quando os sintomas são subtis ou se confundem com outros tipos de entidades, como doenças infecciosas ou oncológicas», e reconhece que, embora haja exceções, felizmente agora «essas doenças são diagnosticadas mais cedo, sobretudo graças à formação e à maior sensibilização dos pediatras». Acrescenta que cada vez há melhores ferramentas para o seu diagnóstico e acompanhamento, «como a ecografia articular ou os estudos genéticos. Além disso, foram descritas novas entidades, especialmente dentro do grupo das doenças autoinflamatórias, que aumentaram a complexidade e o interesse desta especialidade».

Ao falar do futuro, a Dra. Lirola tem a certeza de que o futuro da reumatologia passa pela personalização dos tratamentos: «O desenvolvimento de terapias biológicas e tratamentos direcionados mudou completamente o prognóstico de muitas doenças. A possibilidade de adaptar a medicação ao tipo de inflamação ou mesmo ao perfil genético do paciente aproxima-nos de uma medicina mais personalizada. Também estamos a assistir a um avanço importante na investigação dos mecanismos autoinflamatórios, o que permitirá desenvolver tratamentos mais específicos e menos agressivos no futuro”.

As doenças reumatológicas em crianças podem ser complexas e muitas vezes requerem uma abordagem multidisciplinar e, nesse sentido, ela se considera afortunada porque no Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón “a relação com outras especialidades do nosso grupo e outros centros onde são tratados pacientes com essas doenças é fluida. Sem dúvida, colocamos o paciente no centro das nossas ações. A capacidade de coordenação e de estabelecer pontes entre os níveis de assistência é fundamental».

Uma dessas colaborações indispensáveis é estabelecida com os serviços de Psicologia e Psiquiatria: «A saúde mental infantil é, sem dúvida, um componente cada vez mais relevante e merece a máxima atenção, tanto da pediatria geral como da reumatologia pediátrica. No nosso serviço, entendemos que a saúde física e a saúde emocional estão intimamente ligadas: uma criança com doença reumatológica crónica não precisa apenas de controlo da dor ou da inflamação, mas também de apoio psicológico, social e educativo. Quando detetamos dificuldades, temos a sorte de contar com um grupo de psicólogos e psiquiatras infantis muito envolvidos com as nossas crianças e adolescentes.

A Dra. M.ª José Lirola Cruz representa uma visão moderna e comprometida da pediatria: ciência, inovação e proximidade. No seu consultório, defende uma ideia clara: a saúde infantil não é cuidada apenas no hospital, mas também em casa, na escola e na comunidade: «A prevenção e os bons hábitos desde pequenos são o melhor remédio», mas com um aviso importante: «as crianças aprendem por imitação, por isso os pais também devem dar o exemplo com hábitos saudáveis».

No seu dia a dia, aposta em «voltar ao básico: alimentação equilibrada, sono suficiente, atividade física, check-ups periódicos e vacinas em dia». A isso acrescenta «tempo partilhado em família, conversa, brincadeiras livres e interação com outras crianças, que são fundamentais para o seu desenvolvimento emocional. E, claro, estabelecer limites razoáveis ao uso de ecrãs».