Internacional

Embaixada portuguesa alerta para possíveis perturbações nos voos de e para Bissau

  • Lusa
  • 27 Novembro 2025

Depois do golpe de Estado em Bissau, a embaixada portuguesa recomenda aos viajantes que verifiquem o estado dos seus voos pois as rotas aéreas podem sofrer atrasos ou adiamentos.

A embaixada de Portugal em Bissau alertou esta quinta-feira para a possibilidade de adiamento de voos de e para a capital da Guiné-Bissau, recomendando que os passageiros se informem junto das companhias de transporte aéreo.

“Face à possibilidade de adiamento de voos com origem ou destino em Bissau, recomenda-se a consulta regular da informação disponibilizada pelas respetivas companhias aéreas”, lê-se numa nota publicada pela embaixada portuguesa em Bissau.

No texto, a embaixada diz ainda que “prevê retomar a normal realização dos atos consulares agendados na Secção Consular na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro” e acrescenta que “os requerentes afetados pelo cancelamento dos seus agendamentos começarão a ser contactados com as novas datas de substituição a partir daquela data”.

A secção consular, por seu lado, “mantém-se em funcionamento para efeitos de apoio consular de emergência a cidadãos portugueses”.

A representação diplomática afirma ainda que “continua a acompanhar de perto a evolução da situação de segurança” na capital da Guiné-Bissau, na sequência do golpe de Estado, e “mantém a recomendação de prudência e vigilância, bem como a de evitar deslocações desnecessárias”.

O general Horta Inta-A foi empossado esta quinta-feira Presidente de transição da Guiné-Bissau, um dia depois de os militares terem tomado o poder no país, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

Os militares anunciaram a destituição do Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.

Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Guiné-Bissau. Presidente deposto chega ao Senegal

  • Subsídio de Natal na SATA será pago em duas tranches

  • Embaixada alerta para perturbações nos voos de e para Bissau

  • Câmara de Aveiro vai retomar cobrança de taxa turística

  • Starbucks abriu 16 lojas em Portugal e Espanha este ano

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Embaixada portuguesa alerta para possíveis perturbações nos voos de e para Bissau

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Rangel garante que portugueses na Guiné-Bissau estão bem

Tiago Alexandre Pereira,

O ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que até ao momento não há nenhuma situação com portugueses que "mereça atenção especial" na Guiné-Bissau e pede contenção no "uso da força".