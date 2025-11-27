Crédito à Habitação

Euribor desce a três e a seis meses e sobe a 12 meses

  • Lusa
  • 10:51

Com as alterações desta quinta-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,061%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,115%) e a 12 meses (2,210%).

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,061%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,115%) e a 12 meses (2,210%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu esta quinta-feira, ao ser fixada em 2,115%, menos 0,002 pontos do que na quarta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, ao ser fixada em 2,210%, mais 0,004 pontos do que na sessão anterior.
  • Em sentido contrário, a Euribor a três meses caiu esta quinta-feira para 2,061%, menos 0,008 pontos do que na quarta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor em outubro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

