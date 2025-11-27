Defesa

Exército vai investir 3,6 milhões para reforçar ciberdefesa tática

Defesa autorizou compra de duas shelters de comunicações para a capacidade de ciberdefesa tática CD-DEPLOY para posterior colocação em viaturas.

O Ministério da Defesa deu luz verde ao Exército à compra de duas shelters de comunicações para a capacidade de ciberdefesa tática CD-DEPLOY, contratualizada através da NATO Support Procurement Agency (NSPA), com uma verba de mais de 3,6 milhões de euros, a financiar por verbas da Lei de Programação Militar.

“Considerando que, para o Exército poder desenvolver as suas missões e participar em compromissos internacionais do Estado, é essencial fortalecer a valência de ciberdefesa tática ‘CD-DEPLOY’ sendo, para o efeito, fundamental, assegurar as 2 (duas) shelters equipadas com comunicações, para posterior colocação em viaturas; Justifica-se proceder à reprogramação do encargo autorizado e autorizar a realização de despesa adicional”, pode ler-se no despacho datado a 20 de novembro e publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O ministério de Nuno Melo deu assim luz verde ao Exército a “realizar uma despesa adicional de 3.640.937,66 euros, ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor, em reforço do Sales Agreement (SA) n.º PRT – 76, referente à aquisição de duas shelters de comunicações”, pode ler-se.

A despesa será financiada por verbas da Lei de Programação Militar, com inscrição no orçamento do Exército, na Capacidade «Comando e Controlo Terrestre», determina o despacho da Defesa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Clima económico atinge máximos de 2019

  • Força Aérea investe 24 milhões na modernização dos P-3C

  • Corte das pensões antecipadas agrava-se para 17,63% em 2026

  • CATL forma 4.000 pessoas para fábrica de baterias em Espanha

  • Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses em 2027

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Exército vai investir 3,6 milhões para reforçar ciberdefesa tática

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Calçado quer “produzir melhor” e fornece botas ao Exército

António Larguesa,

“Todos os anos são produzidos 24 mil milhões de pares de calçado, 88% dos quais na Ásia. Não é razoável ou sustentável”, diz a associação do calçado, que quer promover o “consumo consciente”.

1