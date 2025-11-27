Exército vai investir 3,6 milhões para reforçar ciberdefesa tática

O Ministério da Defesa deu luz verde ao Exército à compra de duas shelters de comunicações para a capacidade de ciberdefesa tática CD-DEPLOY, contratualizada através da NATO Support Procurement Agency (NSPA), com uma verba de mais de 3,6 milhões de euros, a financiar por verbas da Lei de Programação Militar.

“Considerando que, para o Exército poder desenvolver as suas missões e participar em compromissos internacionais do Estado, é essencial fortalecer a valência de ciberdefesa tática ‘CD-DEPLOY’ sendo, para o efeito, fundamental, assegurar as 2 (duas) shelters equipadas com comunicações, para posterior colocação em viaturas; Justifica-se proceder à reprogramação do encargo autorizado e autorizar a realização de despesa adicional”, pode ler-se no despacho datado a 20 de novembro e publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O ministério de Nuno Melo deu assim luz verde ao Exército a “realizar uma despesa adicional de 3.640.937,66 euros, ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor, em reforço do Sales Agreement (SA) n.º PRT – 76, referente à aquisição de duas shelters de comunicações”, pode ler-se.

A despesa será financiada por verbas da Lei de Programação Militar, com inscrição no orçamento do Exército, na Capacidade «Comando e Controlo Terrestre», determina o despacho da Defesa.