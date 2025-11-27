Força Aérea investe 24 milhões na modernização da frota P-3C

A Força Área vai investir até 24 milhões de euros até 2028 para modernizar as aeronaves da frota P-3C GER, a financiar através de verbas da Lei de Programação Militar.

O Estado Português, através da Força Aérea, adquiriu todo o inventário da frota P-3C da República Federal da Alemanha (P-3C GER), aeronaves que têm utilidade no reforço das atividades de patrulhamento e que são cada vez mais prementes. O incremento do “número de aeronaves P-3C disponíveis para vigilância, reconhecimento e patrulhamento acarreta, contudo, a necessidade da sua modificação para a mesma configuração da restante frota existente na Força Aérea, nomeadamente quanto à atualização das competências operacionais”, informa o Ministério da Defesa em despacho datado de 20 de novembro, publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O Ministério da Defesa deu assim luz verde à Força Aérea para, até 2028, realizar a modernização de cinco aeronaves da frota P-3C GER, “capacitando-as com Link16 Crypto Modernization, com Automatic Identification System e com a atualização do sistema de acústicos, até ao montante global máximo de 24.000.000,00 EUR (vinte e quatro milhões de euros), isento de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a financiar através de verbas da Lei de Programação Militar, com inscrição no orçamento da Força Aérea, na Capacidade ‘Operações Aéreas de Vigilância, Reconhecimento e Patrulhamento Terrestre e Marítimo'”, determina o despacho.

Os encargos com essa modernização não podem todavia exceder 800 mil euros, no ano de 2025; 4,2 milhões em 2026; 9,5 milhões de euros em 2027 e, 9,5 milhões em 2028.