Futebol espanhol prepara-se para uma licitação audiovisual fundamental num mercado europeu em contração

O evento chega num momento significativo para a indústria, marcado pelo novo formato de competições impulsionado pela UEFA, que incorpora mais jogos e aumenta os custos audiovisuais para as operadoras, alterando o equilíbrio que caracterizou o mercado nos últimos anos.

Um contexto que está a provocar uma contração no valor dos direitos audiovisuais das ligas domésticas na Europa. Em França, a Ligue 1 fechou um acordo preliminar para o ciclo 2024-29 que reflete uma queda em relação ao último concurso, de acordo com meios de comunicação como L’Équipe ou Le Monde. Na Itália, a Serie A reduziu as suas receitas de direitos televisivos para a temporada 2024-25, passando de 1,072 mil milhões de euros para 898 milhões, de acordo com a imprensa italiana.

Estes números confirmam uma tendência que afeta as ligas nacionais, uma vez que quanto mais competições entram em jogo, menos margem têm as plataformas para investir noutros campeonatos. O resultado é uma concentração de recursos em torneios internacionais como a Liga dos Campeões ou o novo Mundial de Clubes da FIFA.

Esta mudança poderá alterar o ecossistema audiovisual europeu, que na Espanha tem um peso relevante, uma vez que o futebol representa 1,44% do PIB e gera cerca de 200.000 empregos diretos e indiretos, de acordo com um relatório da KPMG. A pressão financeira sobre as operadoras intensificou-se após operações como a adjudicação da Champions até 2031 por 1,464 mil milhões, 14% mais do que o contrato anterior. Neste cenário, o concurso espanhol será fundamental para medir a atratividade da competição e garantir a sustentabilidade do modelo.

Como referência, o valor dos direitos para residencial/doméstico no ciclo atual de 5 temporadas é de 4,950 milhões, com a Movistar e a DAZN como principais operadoras no segmento Residencial, e a distribuição representou um aumento na LaLiga EA Sports de 1%, passando de 980 milhões por temporada para 990 milhões. O desenho do novo concurso incorpora melhorias na experiência audiovisual e uma pacotização orientada para oferecer um produto capaz de agregar audiências e manter a sua relevância no portfólio das empresas audiovisuais.

A abertura da próxima sexta-feira marcará o ritmo do setor e servirá para avaliar se as medidas contra a fraude audiovisual e a inovação em conteúdos reforçaram a confiança na competição espanhola. A LaLiga conseguiu reduzir em 60% o índice de consumo de pirataria em Espanha durante a temporada 2024/25, de acordo com um comunicado recente, graças a várias resoluções judiciais obtidas nos tribunais do país. Esta estratégia permanece ativa enquanto se aguarda uma mudança no quadro regulatório europeu que permita consolidar os avanços. Assim, o resultado da licitação não só definirá o valor económico do contrato, mas também a posição do futebol nacional num cenário cada vez mais fragmentado e exigente.