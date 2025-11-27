Hospital de Castelo Branco não paga salário de novembro dos tarefeiros na totalidade

O Hospital de Castelo Branco informou por email os médicos tarefeiros de que não pagará os honorários de novembro na totalidade, alegando dificuldades de gestão orçamental e prevendo apenas a normalização dos pagamentos entre dezembro e janeiro, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias (acesso pago).

O aviso, enviado um dia após a visita da ministra da Saúde e do diretor executivo do SNS, gerou forte indignação entre os profissionais, que classificam a situação como “gravíssima” e alertam para o risco de recusarem continuar a trabalhar nestas condições. O problema, que poderá afetar cerca de 50 médicos, será discutido esta quinta-feira numa reunião já marcada entre a associação que representa os prestadores de serviço e a ministra Ana Paula Martins.

Em causa está a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços, aprovada em Conselho de Ministros em 24 de outubro, que pretende disciplinar os valores pagos à hora aos médicos sem vínculo ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que prevê ainda um regime de incompatibilidades. O recurso dos hospitais à contratação dos chamados médicos tarefeiros, para colmatar a falta de especialistas dos quadros, principalmente nas urgências, tem aumentado ao longo dos anos, representando uma despesa de mais de 230 milhões de euros em 2024. No final de outubro, a ministra da Saúde admitiu que o Governo pretende poupar até 100 milhões de euros com essas prestações de serviços, estimando que 29 milhões sejam já no próximo ano.