Ibersol lucra mais 29% até setembro. KFC e aeroportos de Madrid e Tenerife ‘alimentam’ receitas

A Ibersol, que explora as marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Pret A Manger e Pans & Company, teve lucros de 11,7 milhões nos primeiros nove meses do ano. A empresa liderada por Alberto Teixeira viu o resultado líquido crescer 29% em comparação com o mesmo período de 2024.

O volume de negócios aumentou 14%, em termos homólogos, para 394,8 milhões de euros, segundo o relatório financeiro divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O acréscimo da faturação no final do terceiro trimestre resultou da integração das unidades KFC via aquisição da NRS em julho de 2024 (5,4%), do crescimento Like-for-like (LfL), que atingiu os 3,1%, bem como da operação em definitivo nos aeroportos de Madrid e de Tenerife (1,4%) e do “contributo da expansão (4,1%)”, de acordo com o relatório e contas.

A puxar pelas receitas estiveram essencialmente os balcões (espaços de restauração em centro comercial), cujo desempenho foi superior ao da categoria tradicional de restaurantes, bem como de concessões e catering, onde se incluem os aeroportos em Espanha.

“Porém, se excluíssemos o efeito da incorporação dos restaurantes da NRS e as aberturas, sobretudo das marcas KFC e Taco Bell, as vendas do segmento teriam crescido 5,2%”, detalha a Ibersol, no mesmo documento.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) consolidado fixou-se nos 99,7 milhões de euros, mais 43% face aos mesmos meses do ano passado, o que representa uma margem de EBITDA de 25,3%, portanto acima da anterior de 20,1%.

Em relação ao investimento, para expansões e remodelações, foi de 23,5 milhões de euros, dos quais 12,6 milhões de euros para novas aberturas de restaurantes, 5,3 milhões de euros para obras em 29 unidades em Portugal, Espanha e Angola e outros 5,6 milhões alocados a capex em curso e outros correntes.

“A dívida líquida (incluindo as responsabilidades com locação) ascendia a 159 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 17,2 milhões de euros face ao valor da dívida líquida no final de 2024 (176,2 milhões de euros). Do total da dívida (287,6 milhões de euros), 260,5 milhões correspondem às responsabilidades com locações”, informa ainda a empresa com sede no Porto.

Em julho, a Ibersol avançou com uma redução do capital social de 41,5 milhões de euros para 40,9 milhões de euros por extinção de mais de 600 mil ações próprias.

Notícia atualizada às 17h25 com mais informação