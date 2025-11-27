Insurtech Frank explica “lego em vez de aço” a mediadores de seguros

Os fundadores da Frank, insurtech portuguesa especializada em inteligência artificial e robótica, estão a percorrer o país em eventos que reúnem mediadores de seguros para apresentarem novas funcionalidades e recolherem feedback sobre as necessidades para o futuro desenvolvimento do produto.

Os encontros já estiveram em Leiria, Guimarães e Lisboa e, a 4 de dezembro, haverão novas reuniões com profissionais em formato pequeno-almoço ou lanche no Porto e em Aveiro.

A nova insurtech promete tecnologia que se apresentam como “legos” em vez da rigidez do “aço” dos atuais softwares que “mantêm a maioria dos agentes de seguros a gastar horas preciosas em tarefas de backoffice repetitivas”.

Como passo adicional, a FRANK associou-se recentemente à igualmente tecnológica portuguesa Libax anunciando uma parceria assente na integração entre o ERP da Libax e o assistente de inteligência artificial da Frank. Através de uma API, os mediadores de seguros passam a poder automatizar tarefas, personalizar processos e consultar dados da carteira em tempo real.