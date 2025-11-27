Juiz desembargador Edgar Taborda Lopes é o novo diretor do Centro de Estudos Judiciários

O Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, Edgar Taborda Lopes, é o novo diretor do Centro de Estudos Judiciários, nomeado após aprovação por unanimidade da proposta apresentada pela ministra da Justiça ao Conselho Geral do CEJ. Foi também obtida a necessária autorização do Conselho Superior da Magistratura.

“A trajetória profissional do Juiz desembargador, Edgar Taborda Lopes, marcada por décadas de serviço público, quer na carreira judicial, quer no envolvimento ativo na formação e qualificação de magistrados, testemunha a sua dedicação exemplar à Justiça”, destaca Rita Alarcão Júdice. “Muitos são os desafios que se colocam na formação dos magistrados para as exigências que o futuro encerra e o novo Diretor do Centro de Estudos Judiciais reúne todas as qualidades necessárias ao exercício das suas novas funções, para o que contará sempre com o apoio da Ministra da Justiça”.

O novo Diretor do Centro de Estudos Judiciários toma posse a 2 de dezembro de 2025, data em que se iniciam o 42.º Concurso de ingresso em Curso de Formação de Magistrados para os Tribunais Judiciais e o 12.º Concurso de ingresso em Curso de Formação de Juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais, que vão decorrer em Lisboa e no novo polo de Vila do Conde.

O Juiz Desembargador Edgar Taborda Lopes nasceu na Covilhã a 29 de outubro de 1965. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1984-1989), onde foi monitor de direito das Obrigações (ano letivo de 1989-1990) e entrou para o Centro de Estudos Judiciários em 1990, fazendo parte do IX Curso Normal.

Fez estágio na comarca de Cascais (1991) e a pré-afetação em Lisboa (1992). Exerceu funções no Tribunal de Execução de Penas (1993) e nas Comarcas de Idanha-a Nova/Penamacor (1993-1994), Entroncamento (1994-1995), Matosinhos (1995), Gondomar (1996), 9.ª Vara Cível de Lisboa (1996 até 2004 e em 2009-2010).

Foi ainda vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito pelo Distrito Judicial de Lisboa (1.ª Instância) de 2004 a 2009 (dois mandatos). Foi Juiz formador de Auditores/as de Justiça e Juízes/as em regime de estágio (1997-2004), coordenador do departamento da Formação do Centro de Estudos Judiciários entre janeiro de 2011 e julho de 2021, juiz desembargador da Relação de Lisboa desde 2017 (em Comissão de Serviço no CEJ até julho de 2021) e presidente da 7.ª Secção Cível da Relação de Lisboa desde 2023.