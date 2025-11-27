Madrid amplia a sua liderança nacional em capacidade de assistência diante do crescimento da procura por consultas externas

A Comunidade de Madrid consolidou a sua posição como referência nacional em capacidade de assistência e resposta à crescente pressão assistencial, superando o desafio do crescimento contínuo na procura de consultas externas e mantendo tempos de espera significativamente mais baixos do que a média nacional.

A Comunidade de Madrid registou um aumento populacional notável nos últimos anos, com mais de meio milhão de habitantes adicionados em seis anos, atingindo 7,16 milhões de cartões de saúde ativos em 2025. Apesar deste crescimento, a região conseguiu manter a sua liderança em termos de capacidade de resposta, frequência de atendimento e qualidade do serviço, mesmo num contexto nacional marcado pela deterioração generalizada dos indicadores de saúde desde a pandemia.

De acordo com o último relatório do Observatório de Resultados do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas) de 2024, Madrid registou um aumento recorde nas consultas externas. Em 2024, os hospitais do Serviço de Saúde de Madrid (SERMAS) realizaram 13 581 992 consultas presenciais, o que representa um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior (12 989 939 consultas em 2023) e de 7,2% em relação a 2022 (12 671 849 consultas). Além disso, as consultas não presenciais aumentaram 12,9%, atingindo 2.040.212 casos, o que reflete o esforço contínuo da rede hospitalar para absorver a crescente demanda sem comprometer a qualidade do serviço.

Os hospitais de alta complexidade na Comunidade de Madrid concentraram mais da metade das consultas externas, representando 51,9% do total. Em 2024, estes centros realizaram cerca de 7,06 milhões de consultas presenciais, um aumento de 7,8% em relação a 2022. Entre eles, destaca-se a contribuição da Fundação Jiménez Díaz, que atendeu 9% das consultas externas, com um crescimento de 10,9% em comparação com 2022.

Este aumento na procura de serviços de saúde foi acompanhado por um esforço extraordinário por parte do sistema de saúde madrileno para manter baixos os tempos de espera. No final de 2024, Madrid geria uma carga de pacientes em espera pela primeira consulta que ascendia a 121,37 por cada 1000 habitantes, 45% acima da média nacional (83,2). No entanto, o tempo médio de espera para uma primeira consulta externa em Madrid é de 63 dias, contra 96 dias da média nacional e comunidades como as Canárias, Catalunha, Andaluzia e Navarra, que ultrapassam os 100 dias de espera.

TEMPOS DE ESPERA

Os hospitais de referência e os centros de gestão mista de Madrid destacam-se pela sua eficiência nos tempos de espera para consultas externas. Por exemplo, a Fundação Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena e Rey Juan Carlos conseguiram reduzir significativamente os prazos para a primeira consulta com especialistas, com tempos que variam entre 21 e 30 dias, muito inferiores à média regional e quase um quarto do valor nacional do Sistema de Informação de Listas de Espera (SISLE), que se situa em 105 dias.

Entretanto, hospitais de alta complexidade como La Paz ou Gregorio Marañón continuam a ser líderes nacionais com tempos de espera em torno de 60-63 dias, significativamente inferiores aos observados em comunidades com maior saturação.

A gestão das listas de espera tem sido uma área-chave de melhoria na Comunidade de Madrid. Em junho de 2025, cerca de 32 000 pacientes foram retirados das listas de espera para consultas externas, mantendo o número total de pacientes em espera estável em 701 476 pessoas, com uma ligeira redução no tempo médio de espera, de 63,3 para 63 dias. Este desempenho reflete uma gestão eficaz dos fluxos de pacientes, apoiada por um aumento na atividade cirúrgica e pelo reforço do pessoal nos centros mais procurados.

Por outro lado, a taxa de faltas às consultas em Madrid é uma das mais baixas do país, com apenas 9,4%, muito abaixo de outras comunidades autónomas como a Andaluzia (17,4%) e as Canárias (entre 20% e 30%). Esta baixa taxa de faltas contribui para uma melhor utilização das agendas médicas e, consequentemente, para a redução dos tempos de espera.