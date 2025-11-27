Montenegro já criou o triplo de grupos de trabalho que António Costa

Os governos liderados por Luís Montenegro criaram 89 grupos de trabalho em cerca de 20 meses, um número três vezes superior aos 27 grupos de trabalho, comissões ou unidades técnicas criadas nos primeiros 29 meses do primeiro executivo de António Costa. Segundo o Público (acesso condicionado), desde a tomada de posse, em junho de 2024, o Governo da Aliança Democrática (AD) lançou 12 novas estruturas, algumas sem custos para os membros, como o grupo dedicado à transposição de uma diretiva europeia sobre gás renovável, gás natural e hidrogénio, e outras com despesas significativas, como a missão para acompanhar a aquisição de 12 aeronaves A29N Super Tucano e a comissão especial para a reprivatização parcial da TAP.

Nos últimos meses, a área da saúde destacou-se na criação de novos organismos: cinco dos 12 grupos recentes têm o selo da ministra Ana Paula Martins e focam-se em revisão de modelos de financiamento, monitorização do acesso a medicamentos inovadores, governação de reservas estratégicas, avaliação de regimes experimentais e gestão de dados clínicos. Outras áreas como Educação e Defesa também lançaram estruturas específicas, incluindo grupos dedicados à inteligência artificial, ao espaço e à modernização dos tribunais, demonstrando a expansão e diversificação da ação governamental em diferentes setores.

No entanto, alguns grupos de trabalho criados pelo Governo ainda não cumpriram os prazos inicialmente definidos para apresentar os resultados. É o caso do grupo do “plano estratégico” para a saída dos tribunais do Campus de Justiça de Lisboa, criado em novembro de 2024, cuja estratégia deveria ter sido apresentada até 31 de janeiro de 2025, mas acabou por ser adiada para 31 de março. Com a mudança de Governo, seis meses depois, o plano estratégico ainda não foi divulgado.