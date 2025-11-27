Orçamento do Estado 2026

Direto "Responsabilidade" do PS impede o país de "mergulhar numa nova crise política". Acompanhe aqui

Tal como na votação na generalidade, o PS deverá abster-se na votação final global garantindo assim a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2026. Acompanhe aqui a discussão.

A proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) é votada esta quinta-feira em votação final global. Tal como na votação na generalidade, o documento deverá ser viabilizado pelo PS, através da abstenção. PSD e CDS, os partidos que suportam o Governo da Aliança Democrática (AD), não têm maioria absoluta no Parlamento pelo que precisam da ajuda do PS ou do Chega para fazer aprovar o OE2026.

