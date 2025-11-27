Autarquias

Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Coruche

  • Lusa e ECO
  • 10:53

As diligências da PJ na Câmara de Coruche visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.

A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a realizar buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de segurança, sem revelar mais pormenores sobre a operação.

De acordo com o portal do NOW, as diligências visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais informações junto do município.

O município de Coruche foi governado durante 12 anos pelo socialista Francisco Oliveira, que deixou o cargo após as eleições de 12 de outubro, por ter atingido limite de mandatos.

O sucessor é Nuno Azevedo, eleito igualmente pelo PS, mas com uma margem muito curta face ao segundo mais votado, o ex-presidente socialista Dionísio Mendes, cabeça de lista do movimento independente Volta Coruche. A distribuição de mandatos ficou com empate a três entre PS e Volta Coruche, e mais um para o PSD

