Politécnico de Viana lança cursos técnicos à medida das empresas do Minho

Responder às crescentes necessidades do tecido empresarial da região minhota e ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho. É com estes objetivos que o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai lançar em fevereiro de 2026 dois novos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) em Gestão Industrial e em Negócios Digitais.

Com 30 vagas cada, e início marcado para fevereiro de 2026, estes cursos vão funcionar no polo de Arcos de Valdevez do politécnico minhoto, e destinam-se a estudantes que já concluíram o 12.º ano e ainda não ingressaram no Ensino Superior.

Segundo o IPVC, estes dois cursos “surgem para responder às necessidades identificadas junto do setor empresarial e social do território que procura profissionais qualificados, com competências técnicas e digitais atualizadas, e capazes de integrar equipas de forma rápida e eficaz”.

O CTeSP em Gestão Industrial “valoriza a proximidade ao tecido industrial do Alto Minho, promovendo uma formação prática e orientada para desafios reais”, assinala a instituição de Ensino Superior num comunicado.

Já a formação em Negócios Digitais “responde à procura crescente por profissionais capazes de dinamizar a presença digital das empresas e reforçar a sua estratégia online”, nota.