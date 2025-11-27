REN paga dividendo de 6,4 cêntimos a 23 de dezembro

O Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, aprovou, esta quinta-feira, a distribuição de um dividendo de 6,4 cêntimos por ação, equivalente ao distribuído no ano anterior.

“A distribuição de reservas acumuladas disponíveis no valor de 0,064 euros por ação, e encontra-se a pagamento, a partir do dia 23 de dezembro de 2025“, escreve a cotada responsável pela rede elétrica nacional, num comunicado publicado na página do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A aprovação do valor do dividendo decorreu esta quinta-feira, 27 de novembro, no âmbito da autorização concedida na Assembleia Geral de 15 de abril de 2025. A entidade responsável pelo pagamento será o Banco Santander.

A partir do dia 19 de dezembro de 2025 (inclusive), as ações representativas do capital social da REN admitidas à negociação na Euronext Lisbon serão transacionadas sem conferirem direito a dividendos, assinala, por fim, a empresa cotada.

A REN – Redes Energéticas Nacionais já havia divulgado, a 13 de novembro, um lucro de 103,9 milhões de euros até setembro, o que representa uma subida de 23,4% em relação aos primeiros nove meses do ano anterior.