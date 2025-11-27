trabalho Podcast

Sete meses e meio depois, 1.305 vistos através da “via verde”. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Em sete meses e meio, 1.305 vistos foram emitidos através da chamada “via verde” para a contratação de imigrantes. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre o aumento dos trabalhadores em lay-off e ainda sobre o efeito no salário do desajuste entre as qualificações e as funções assumidas por um trabalhador.

“Engana-se quem pensa que só licenciatura dá bom salário”

Isabel Patrício, Diogo Simões,

Secretário-geral da Business Roundtable Portugal realça, no podcast "Trinta e oito vírgula quatro", que há profissões técnicas com melhores salários do que os associados a "muitas licenciaturas".